Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Condiciones Meteorológicas

Hoy en Santa Fe tendremos un día tranquilo, con un clima que promete ser mayormente despejado. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, lo que permitirá que la temperatura alcance los 18.5°C, resultando en un día templado. Sin embargo, debido a la humedad del ambiente, que alcanzará un valor del 40%, se sentirá una leve presión en el aire.

Nota importante: A lo largo del día, los vientos serán moderados con una velocidad media de 11 km/h, por lo que se recomienda a los conductores tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde los vientos pueden sentirse más intensamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, el cielo podría mantenerse parcialmente nublado, lo que hará que las temperaturas desciendan gradualmente hacia los 7.9°C. Durante estas horas, el viento continuará siendo constante, manteniendo una velocidad de 21 km/h, proporcionando una sensación más fresca, especialmente durante la noche.

Es importante notar que no se espera precipitación para hoy, lo que hace que este día sea ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

El sol saldrá a las 07:28 horas y se pondrá a las 18:06 horas, brindando suficientes horas de luz solar para disfrutar del día.