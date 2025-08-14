El furor del pistacho llega a los asados: cómo es la “morcilla Dubai”

Tras la aparición del chocolate Dubai, distintos productos innovaron con la el uso del pistacho. Para sorpresa de muchos, ahora también se vende en un clásico de los asados.

El furor por el pistacho llegó a la parrilla. Foto: Pexels/Canva

El furor por el chocolate Dubai alcanzó a distintos productos, como helados y alfajores. Sin embargo, la innovación no se detiene y esta vez llegó a la parrilla: se trata de una llamativa combinación entre la morcilla y el pistacho.

Una marca dedicada a la producción de carnes y chacinados presentó en sus redes sociales un producto que generó gran polémica: la morcilla Dubai.

Cómo es la morcilla Dubai

La aparición de la morcilla Dubai genera polémica en redes. Foto: Instagram

Según describen en los posteos, se trata de una elaboración “exclusiva, intensa, única” de El Mercedino. Y agregaron que es una “morcilla artesanal con pistachos”, con un sabor “suave y exótico”.

De todos modos, todavía no se conocieron detalles acerca de precios. “Probala hoy y descubrí por qué todos hablan de la morcilla más gourmet del país”, escribieron en la publicación, a modo de invitación para pasar por sus sucursales.

La marca El Mercedino cuenta con seis locales, distribuidas en Mar del Plata.

Cabe recordar que el posicionamiento del pistacho llegó por la aparición del chocolate, aunque después se extendió a distintas versiones de alfajores y helados, principalmente.

Reacciones acerca de la polémica morcilla Dubai

La morcilla Dubái es “ideal para sorprender en tu picada”, aunque claramente no es apta para todos los paladares. Su publicación despertó una serie de comentarios en las redes, ya que muchos se vieron sorprendidos para mal con la propuesta.

Algunos comentarios que se vieron en su perfil de Instagram fue “le faltó el labubu matcha chocolate Dubai con un té frío de bubas en un Stanley”, “a esto 🤏🏽 de que un crío se llame pistacho, bien ahí ese marketing" y “basta de ponerle pistacho a todo”.

Comentarios por el anuncio de la morcilla Dubai. Foto: Instagram

Incluso famosos se expresaron sobre este producto. Claudia Fontán, en el programa radial “No está todo dicho”, conducido por Guido Kaczka, hizo un segmento acerca del tema. Al enterarse la noticia, mencionó: “Me encanta el pistacho, pero estoy cansada de que a todo le pongan Dubai”.

“Poné morcilla con pistacho. ¿Qué? Este es el alcohol Dubai, me voy a poner alcohol Dubai", dijo con malestar la actriz mientras se colocaba alcohol en gel en sus manos.