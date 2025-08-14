El guiso de lentejas de Maru Botana ideal para las bajas temperaturas: qué lleva la receta y el sencillo paso a paso

La chef profesional se volvió una influencer de las redes sociales y siempre comparte recetas fáciles de realizar en casa.

Guiso de lentejas. Foto: Freepik.

Maru Botana es una de las chefs más reconocidas de la televisión y, ahora, de las redes sociales. Además de realizar exquisitos postres dulces, también realiza platos salados que se destacan entre sus seguidores, quienes siempre esperan sus videos de recetas fáciles y accesibles para hacer en casa.

En los últimos días, la cocinera publicó un clásico de invierno: el guiso de lentejas. Un plato abundante, nutritivo y perfecto para pasar las bajas temperaturas en familia.

Cómo hacer el guiso de lentejas para 4 o 6 personas de Maru Botana

Ingredientes

2 o 3 tazas de lentejas (remojadas al menos 8 hs)

500 g de carne en cubitos (paleta, roast beef o lo que tengas)

150 g de panceta en cubitos

1 cebolla

2 ramas de cebolla de verdeo

2 zanahorias chicas

2 tazas de puré de tomate

2 tazas de caldo (de carne o verduras)

Condimentos: sal, pimienta, pimentón, oliva c/n, ají molido o comino

Guiso de lentejas de Maru Botana. Video: Instagram/marubotanaok

Paso a paso