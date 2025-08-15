Alerta por frío extremo sobre Buenos Aires este viernes 15 de agosto: las recomendaciones a seguir

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico que habrá un descenso marcado de la temperatura en distintas localidades bonaerenses.

Ola de frío en Argentina, invierno. Foto: NA.

El frío se hace sentir en distintas partes del país en el comienzo del fin de semana largo, a falta de poco más de un mes para que comience la primavera. El pronóstico del clima advirtió acerca de un alerta por temperaturas extremas sobre Buenos Aires para este viernes 15 de agosto.

Según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay vigente una alerta amarillo por frío extremo sobre distintas localidades bonaerenses. Esto implicará un descenso en la temperatura y la obligación de utilizar más abrigos a la hora de desplazarse.

Ola de frío, invierno, frío, ola polar. Foto: NA

Cabe recordar que el color amarillo para este tipo de advertencias apunta que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

La zona afectada incluye parte del este de Buenos Aires, con localidades como Chascomús, Dolores, Lezama, Ayacucho, Balcarce, Mar Chiquita y General Pueyrredón, entre otros.

Alerta por frío extremo sobre distintas localidades de Buenos Aires. Foto: SMN

Las cifras de temperatura esperadas para estos sitios estarán alrededor de -1°C para la mínima, mientras que, para la máxima, escala hasta los 12°C, con excepciones en algunas localidades puntuales.

Ola de frío en Buenos Aires: recomendaciones ante un alerta por frío extremo

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

Cómo estará el clima durante el Día del Niño 2025 en la Ciudad de Buenos Aires

El próximo domingo 17 de agosto se celebrará el Día del Niño 2025 en Argentina. Esta fecha, que suele reunir a las familias, no presenta posibles lluvias, hasta el momento, más allá de que las condiciones no serán las mejores.

El frío seguirá sobre la Ciudad de Buenos Aires, con una variación de entre 10°C y 17°C en el termómetro. El cielo estará mayormente nublado, por lo que habrá pocas chances de disfrutar de un agradable día al aire libre.

El clima para el Día del Niño en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

La buena noticia es que hará más calor, en comparación al sábado 16. El primer día del fin de semana tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 14°, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado hasta el mediodía, para luego dar lugar a lluvias aisladas a la tarde y noche.