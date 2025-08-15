Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Cruz

Esta mañana en Santa Cruz, el clima estará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 3.4°C, con un ligero aumento durante el transcurso del día. Se espera que los vientos soplen a una velocidad promedio de 25 km/h, causando algunas ráfagas durante el día. La humedad alcanzará aproximadamente el 45%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y la noche, el clima continuará similar a la mañana, sin cambios drásticos en las temperaturas. Las máximas se mantendrán alrededor de 7.3°C, y los cielos seguirán parcialmente nubosos. El viento podría intensificarse ligeramente, por lo que se recomienda precaución al viajar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

El amanecer está previsto para las 9:40, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 17:34. Estos horarios pueden variar ligeramente, por lo que se aconseja tener esto en cuenta al planificar actividades al aire libre.

No olvides proteger tu piel incluso en días nublados, ya que los rayos UV pueden ser intensos aunque el sol no esté visible directamente.