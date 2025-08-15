Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima Día Hoy

En Santa Fe, el clima de hoy viernes 15 de agosto de 2025 se presenta con un comenzó ligeramente nublado durante la mañana. Las temperaturas rondarán los 7.9°C y la máxima alcanzará los 18.5°C, siendo una jornada ideal para llevar una prenda ligera.

Los vientos durante el día permanecerán con una velocidad media de 11km/h, brindando una brisa agradable a lo largo de la mañana. La humedad máxima será del 85%, manteniendo el clima fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender suavemente mientras el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, cerrando un día sin precipitaciones. La velada nocturna persistirá con temperaturas agradables, por debajo de los 18.5°C.

En cuanto a las observaciones astronómicas, la salida del sol está prevista para las 07:59 y se pondrá a las 18:06, permitiendo disfrutar de un día completo de luz.

Recuerde consultar actualizaciones del pronóstico para cualquier cambio potencial.