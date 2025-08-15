Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima Día Hoy
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 15 de agosto de 2025, 06:06

En Santa Fe, el clima de hoy viernes 15 de agosto de 2025 se presenta con un comenzó ligeramente nublado durante la mañana. Las temperaturas rondarán los 7.9°C y la máxima alcanzará los 18.5°C, siendo una jornada ideal para llevar una prenda ligera.

Los vientos durante el día permanecerán con una velocidad media de 11km/h, brindando una brisa agradable a lo largo de la mañana. La humedad máxima será del 85%, manteniendo el clima fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender suavemente mientras el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, cerrando un día sin precipitaciones. La velada nocturna persistirá con temperaturas agradables, por debajo de los 18.5°C.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Día del Niño con lluvia y en alerta por la ciclogénesis: día por día, cómo estará el clima durante el fin de semana largo

Día del Niño con lluvia y en alerta por la ciclogénesis: día por día, cómo estará el clima durante el fin de semana largo

En cuanto a las observaciones astronómicas, la salida del sol está prevista para las 07:59 y se pondrá a las 18:06, permitiendo disfrutar de un día completo de luz.

Recuerde consultar actualizaciones del pronóstico para cualquier cambio potencial.