Una marca clásica de Argentina lanza su alfajor “intenso”: tiene una explosión de dulce de leche y es apto celíacos

Una reconocida empresa presentó su nuevo alfajor, que promete ser un éxito por sus sabores y no contener gluten, una buena noticia para los celíacos.

Una delicia bien argentina Foto: Unsplash

Las personas celíacas pueden perderse muchas golosinas, ya que algunas tienen gluten en su preparación. Por esto, una de las principales marcas de alfajores de Argentina trajo una grata noticia para aquellos que tienen celiaquía pero que no dejan de ser fanáticos de lo dulce.

El nuevo alfajor intenso con mucho dulce de leche: es apto para celíacos

Terrabusi informó a sus clientes de la llegada de su nuevo alfajor, llamado “INTENSO Extra Dulce de Leche”. Está claro que se trata de un producto especial para aquellos que disfrutan de la intensidad de los sabores, tanto del chocolate como el dulce.

El nuevo alfajor de Terrabusi, apto para celíacos. Foto: Infokioscos

Como si fuera poco, esta producción cuenta con el sello “Sin Gluten”, una buena noticia para los celíacos.

Según detallaron, el alfajor tiene dos suaves tapas de chocolate, que están cubiertas con chocolate negro. El foco principal está en su relleno, ya que cuenta con una importante cantidad de dulce de leche en el centro que lo hace irresistible para los amantes de las golosinas.

Nuevo alfajor de Terrabusi, intenso y apto para celíacos. Video: Instagram Terrabusi.

Terrabusi consigue ofrecer una variante más a sus consumidores, ya que actualmente tiene cinco opciones: el Clásico en sus versiones simple y triple, el Glaseado, también en simple y triple, y el Torta, que es únicamente triple. Ahora, se suma el INTENSO con extra dulce de leche para disfrutar aún más de sus sabores.

El nuevo alfajor de Terrabusi ya está disponible en distintos kioscos y supermercados de Argentina. La apuesta de la marca es que el nuevo lanzamiento se vuelva un éxito, además de brindarle una opción llena de sabor e intensidad para aquellos que no pueden comer con gluten.

El nuevo alfajor de Gula: seis capas de chocolate

La famosa marca de alfajores Gula sorprende al público con su nueva creación: una versión única y revolucionaria, diseñada para los amantes del chocolate. Este alfajor no es cualquier dulce: cuenta con seis capas de chocolate 100% reales, combinando texturas y sabores que prometen una experiencia intensa para los paladares más exigentes.

La marca advierte con humor sobre los posibles efectos secundarios de este lanzamiento: antojo inmediato y amor eterno. Y no es para menos: cada bocado mezcla la suavidad del relleno con la intensidad del chocolate, generando un equilibrio perfecto que convierte al alfajor en un verdadero protagonista de cualquier momento dulce.

Gula lanza un nuevo alfajor. Foto: Instagram @gula.alfajor

Este lanzamiento se suma a la tendencia de innovación en confitería, donde las marcas buscan sorprender a los consumidores con combinaciones originales y productos que no solo sean deliciosos, sino también memorables. Con esta versión, Gula reafirma su compromiso de ofrecer productos premium y una experiencia única para los fanáticos del chocolate.

¿Cuánto cuestan los nuevos alfajores de Gula?

Los alfajores ya están disponibles en tiendas seleccionadas, con un precio aproximado de $1.700, listos para conquistar a todos los fanáticos del chocolate.