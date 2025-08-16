Peligro en Mercado Pago: las compras que pueden llevar a la suspensión de la cuenta

La plataforma puede bloquear o suspender cuentas sin previo aviso si se detectan operaciones que infringen sus políticas. Qué productos están prohibidos, cuáles son las sanciones posibles y cómo apelar si la cuenta fue suspendida.

Mercado Pago puede bloquear una cuenta si su usuario hace una compra indebida. Foto: Mercado Pago.

Debido a las políticas de Mercado Pago, existen compras que están prohibidas realizar. En caso de hacerlas, esta billetera virtual puede tomar la decisión de suspender determinadas cuentas.

Por ende, los usuarios que no cumplan con ciertas reglas podrán sufrir consecuencias tales como perder la posibilidad de operar a través de Mercado Pago.

Mercado Pago puede decidir bloquear una cuenta. Foto: X/@mercadopago.

La suspensión total de la cuenta, incluso sin previo aviso, busca reforzar la seguridad de Mercado Pago y evitar cualquier tipo de fraude, además de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en las operaciones digitales.

¿Cuáles son las compras prohibidas en Mercado Pago por las que puede ser suspendida la cuenta?

A continuación, un repaso por los productos que están prohibidos ser adquiridos por Mercado Pago y que puede suscitar la suspensión de la billetera virtual:

Estupefacientes , sustancias ilegales o prohibidas, así como cualquier accesorio o contenido que incite, promueva o facilite su consumo.

Material relacionado con la pedofilia , la prostitución o cualquier temática de carácter sexual que infrinja la ley.

Productos que vulneren derechos de propiedad intelectual o industrial , como marcas falsificadas, copias no autorizadas o artículos pirateados.

Flora, fauna y derivados cuya comercialización esté prohibida , incluyendo especies en peligro de extinción, productos de taxidermia y medicamentos veterinarios ilegales.

Equipos de decodificación no autorizados para acceder a servicios de televisión por cable, satélite o señal abierta.

Artículos o contenidos que promuevan la violencia , la discriminación o actividades ilegales.

Restos humanos , incluyendo huesos, órganos o tejidos, así como servicios relacionados con la gestación subrogada.

Cualquier producto o servicio que infrinja la legislación vigente o normas bancarias nacionales e internacionales.

Sanciones por incumplir las políticas de Mercado Pago

En caso de que Mercado Pago detectase que alguna de estas prohibiciones es violada, el usuario puede enfrentarse a las siguientes medidas:

Rechazo o cancelación de pagos .

Bloqueo temporal de la cuenta.

Restricción de funciones disponibles.

Suspensión definitiva del usuario, sin posibilidad de crear otra cuenta.

Al suspenderse la cuenta, ya no se puede operar con Mercado Pago. Foto: NA.

Cómo apelar una suspensión de cuenta de Mercado Pago

Si la cuenta fue suspendida y se desea iniciar un reclamo, hay que seguir estos pasos: