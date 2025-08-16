Peligro en Mercado Pago: las compras que pueden llevar a la suspensión de la cuenta
Debido a las políticas de Mercado Pago, existen compras que están prohibidas realizar. En caso de hacerlas, esta billetera virtual puede tomar la decisión de suspender determinadas cuentas.
Por ende, los usuarios que no cumplan con ciertas reglas podrán sufrir consecuencias tales como perder la posibilidad de operar a través de Mercado Pago.
La suspensión total de la cuenta, incluso sin previo aviso, busca reforzar la seguridad de Mercado Pago y evitar cualquier tipo de fraude, además de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en las operaciones digitales.
¿Cuáles son las compras prohibidas en Mercado Pago por las que puede ser suspendida la cuenta?
A continuación, un repaso por los productos que están prohibidos ser adquiridos por Mercado Pago y que puede suscitar la suspensión de la billetera virtual:
- Estupefacientes, sustancias ilegales o prohibidas, así como cualquier accesorio o contenido que incite, promueva o facilite su consumo.
- Material relacionado con la pedofilia, la prostitución o cualquier temática de carácter sexual que infrinja la ley.
- Productos que vulneren derechos de propiedad intelectual o industrial, como marcas falsificadas, copias no autorizadas o artículos pirateados.
- Flora, fauna y derivados cuya comercialización esté prohibida, incluyendo especies en peligro de extinción, productos de taxidermia y medicamentos veterinarios ilegales.
- Equipos de decodificación no autorizados para acceder a servicios de televisión por cable, satélite o señal abierta.
- Artículos o contenidos que promuevan la violencia, la discriminación o actividades ilegales.
- Restos humanos, incluyendo huesos, órganos o tejidos, así como servicios relacionados con la gestación subrogada.
- Cualquier producto o servicio que infrinja la legislación vigente o normas bancarias nacionales e internacionales.
Sanciones por incumplir las políticas de Mercado Pago
En caso de que Mercado Pago detectase que alguna de estas prohibiciones es violada, el usuario puede enfrentarse a las siguientes medidas:
- Rechazo o cancelación de pagos.
- Bloqueo temporal de la cuenta.
- Restricción de funciones disponibles.
- Suspensión definitiva del usuario, sin posibilidad de crear otra cuenta.
Cómo apelar una suspensión de cuenta de Mercado Pago
Si la cuenta fue suspendida y se desea iniciar un reclamo, hay que seguir estos pasos:
- Verificar el motivo de la suspensión: revisar el correo electrónico asociado a la cuenta o intentar ingresar para visualizar el mensaje que detalla la causa de la suspensión.
- Contactar a Mercado Pago: acceder a la sección “Ayuda” desde la app o el sitio web oficial para iniciar el proceso de apelación.
- Enviar la documentación requerida: asegurarse de completar correctamente toda la información y adjuntar los documentos solicitados de forma clara y legible.
- Esperar la resolución: el equipo evaluará el caso e informará los próximos pasos. Mientras dure el proceso, no intentar crear una nueva cuenta, ya que esto podría empeorar la situación.