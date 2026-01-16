Mercado Pago, aplicación. Foto: Mercado Pago

Miles de usuarios de Mercado Pago reclamaron que la aplicación no funciona, ya que no pueden realizar ni recibir transferencias de dinero. Los problemas técnicos se reportaron durante la tarde de este viernes 16 de enero y por el momento, desde la empresa no emitieron ningún comunicado al respecto del funcionamiento de la billetera virtual.

Muchas personas utilizaron la red social Twitter para hacer una serie de quejas por el mal funcionamiento de Mercado Pago. Es que la billetera virtual no permite hacer ni recibir transferencias, por lo que el dinero quedó relegado hasta que se restablezca por completo.

El sitio web Downdetector expuso que la falla en Mercado Pago se potenció pasadas las 14. Foto: Captura de pantalla Downdetector

Desde la empresa, todavía no realizaron ningún comunicado oficial al respecto y se recomienda no realizar ningún movimiento hasta que su funcionamiento vuelva a la normalidad. “¿Cómo que no anda Mercado Pago? Me pasé guita y no hay nada"; “Se cayó Mercado Pago. Vamos todos a Telegram”; “Por lo que veo no soy la única que no se le acreditó la transferencia a Mercado Pago”, fueron algunos de los comentarios expresados por la gente en Twitter.

El sitio web Downdetector, que se basa en informes de usuarios e indicadores de problemas imparciales y transparentes de toda la Web, reflejó que hay una falla en la aplicación que se potenció desde las 14 de este viernes 16 de enero. Cabe recordar que el pasado martes 13, Mercado Pago también sufrió una caída que impactó a usuarios de distintas provincias del país.

Las reacciones de los usuarios de Mercado Pago tras la caída de la aplicación este viernes 16 de enero

Los usuarios se quejaron en Twitter. Foto: Captura de pantalla a Twitter

Los usuarios expusieron el mal funcionamiento de la aplicación en las redes. Foto: Captura de pantalla a Twitter

Los usuarios se quejaron en las redes. Foto: Captura de pantalla a Twitter

Cómo viajar gratis en colectivos y subtes con la aplicación de Mercado Pago: el increíble truco que revolucionó al transporte público

Mercado Pago sacó una promoción especial durante diciembre para aquellos usuarios diarios del transporte público. Consiste en el reintegro total del valor del pasaje en colectivos y subtes durante el último mes del año. Para hacer efectivo el beneficio, hay que activarlo de la siguiente manera:

Ingresar a la cuenta de Mercado Pago.

Dirigirse a la sección de beneficios.

Buscar “Transporte con QR” y activar el beneficio.

Apretar en la opción “Pagar viaje con QR” al subir al transporte.

Acercar el código a la máquina validadora mediante la cual se cobran los pasajes.

Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta son el tiempo de acreditación y los medios de pago: el reintegro puede demorar 72 horas hasta impactar y se debe tener dinero en cuenta o una tarjeta vinculada para efectuar el pago.