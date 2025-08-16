Un tren del Sarmiento arrolló a un taxi que cruzó con la barrera baja en Flores: la insólita postura del taxista

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Nazca y Bacacay. El siniestro generó que el servicio estuviera varias horas interrumpido.

Accidente entre un taxi y el tren Sarmiento en Flores. Foto: NA

Una formación del Tren Sarmiento embistió a un taxi que cruzó con la barreras bajas en el cruce de las calles Nazca y Bacacay.

El conductor del vehículo, junto a un acompañante, se escapó del lugar del hecho corriendo por las vías y era intensamente buscado por la Policía de la Ciudad.

El incidente se produjo poco antes de las 6:00, cuando el vehículo de alquiler intentó cruzar las vías del ferrocarril a pesar de que las barreras se encontraban bajas.

El tren que circulaba en dirección a Moreno chocó de lleno con el taxi y, según un testigo, “el tren lo embistió y los ocupantes se dieron a la fuga”.

La fuerza del impacto destrozó la trompa del auto, que terminó incrustado sobre una de las barreras de contención del paso a nivel. El pasajero, según el testimonio del mismo testigo, tomó otro taxi a pocos metros del lugar y se marchó.

Por su parte, el conductor escapó a pie por la vía, luego de haber dicho que “iba a buscar los papeles del auto”, según relataron en la zona.