Según un prestigioso ranking: la empanada tucumana está entre los mejores 10 “pasteles salados” del mundo

La prestigiosa revista culinaria Taste Atlas indicó que esta comida es “muy diferente a las numerosas que se encuentran en Buenos Aires”, ya que “se elabora típicamente siguiendo recetas tradicionales y se caracterizan por una masa crujiente y proporciones ideales de masa y relleno”.

Empanadas; comida. Foto: Unsplash.

No cabe duda de que la gastronomía argentina es de las mejores del planeta, deleitando el paladar de expertos en la materia. Un ejemplo de ello es el reciente ranking de Taste Atlas, que ubicó a la empanada tucumana entre las 10 mejores piezas de pastelería salada del mundo.

Según la prestigiosa revista culinaria, esta comida -que ocupa el décimo puesto- es “muy diferente a las numerosas que se encuentran en Buenos Aires”, ya que las empanadas hechas en Tucumán “se elaboran típicamente siguiendo recetas tradicionales y se caracterizan por una masa crujiente y proporciones ideales de masa y relleno”.

Empanadas. Foto: Freepik.

“La masa se elabora con harina de trigo y grasa de res, y suele rellenarse con carne de res, pollo o mondongo, junto con otros ingredientes como cebolla, huevo duro, pimentón y comino”, añade la presentación.

Y cierra: “Las auténticas tucumanas se hornean en horno de barro, y es mejor disfrutarlas con una copa de vino local”.

Empanadas tucumanas, las mejores del país. Foto: Cocineros argentinos.

Cuáles son los mejores “pasteles salados” del mundo

Según el ranking de Taste Atlas, el top 10 está conformado por:

Pazarske mantije (Serbia) Burek (Bosnia y Herzegovina) Banitsa con queso (Bulgaria) Karipap (Malasia) Burek sa sirom (Serbia) Focaccia di Recco con queso (Italia) Pastel (Brasil) Paçanga böreği (Turqía) Sirnica (Bosnia y Herzegovina) Empanadas tucumanas (Argentina)

Los otros platos argentinos dentro del top 100 son las empanadas catamarqueñas (puesto 72) y las árabes (puesto 77).