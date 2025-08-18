Precipitaciones intensas y tormentas: cómo estará el clima en el comienzo de la semana en Buenos Aires y alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el inicio de semana, que se mantiene con frío y podría tener lluvias.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

La nueva semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores arranca con condiciones inestables del clima, mientras se mantiene el frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con cielo nublado durante toda la jornada, pero con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 17 de máxima.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el martes se espera una jornada con tormentas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde y noche; acompañado por marcas térmicas que oscilarán entre 12 y 16 grados.

Las lluvias se mantendrían el miércoles en la madrugada y mañana, mientras que en la tarde y noche se espera buen clima pero ventoso. El termómetro rondará entre 13 y 19 grados.