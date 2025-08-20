Sigue la lluvia y se agrega otro fenómeno: la Ciudad de Buenos Aires está bajo alerta, según el Servicio Meteorológico

Este miércoles 20 de agosto se dan condiciones complejas en lo climático, ya que siguen las precipitaciones y advierten por la llegada de otro fenómeno.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA/Daniel Vides.

Luego de un martes marcado por las fuertes lluvias a lo largo de todo el día, este miércoles 20 de agosto tendrá muchos cambios en su pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires. Incluso se activó una alerta por otro fenómeno que afectará al territorio porteño y sus alrededores, que puede derivar en una baja de la temperatura.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay vigente una alerta amarilla por fuertes vientos sobre CABA y sus alrededores, que complica aún más las condiciones climáticas de la semana.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

En detalle, el SMN indicó que se esperan lluvias para la mañana, que significarán la salida de las precipitaciones. Luego, desde la tarde estará ventoso, con ráfagas de viento que tocarán los 78 kilómetros por hora como máximo. Finalmente, la noche tendrá cielo despejado.

Cabe aclarar que la alerta amarilla por vientos está vigente desde la mañana en la Ciudad de Buenos Aires y se extiende hasta la tarde. Más allá de que la advertencia se interrumpa, para la noche se esperan ráfagas que toquen los 50 kilómetros por hora. Con respecto a la temperatura, los valores se ubican entre los 13°C y los 17°C.

Siguen las lluvias y se agregan vientos en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

El texto publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que “el área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h”.

Además de afectar a casi todo Buenos Aires, esta advertencia también rige para el sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, además del norte de La Pampa.

Cinco provincias bajo alerta por fuertes vientos. Foto: SMN

El color amarillo advierte acerca de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las lluvias vuelven rápido a la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico señaló también que no pasará mucho tiempo hasta que regrese el agua a CABA. Tras un jueves sin complicaciones, este viernes 22 de agosto se darán chaparrones a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad del 40%.

La temperatura no tendrá cambios significativos, con una mínima de 13°C y una máxima de 18°C. Además, para las últimas horas del día se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.