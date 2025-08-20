Sin guardar el paraguas: la lluvia vuelve a la Ciudad de Buenos Aires antes del fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que habrá nuevas precipitaciones en el territorio porteño en los próximos días.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA/Daniel Vides.

Las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires aparecieron en la noche del pasado lunes 18 y se despiden este miércoles 20 de agosto. Sin embargo, una nueva advertencia del pronóstico apunta que el agua retornará en muy poco tiempo al territorio porteño, por lo que no se puede guardar el paraguas.

Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se informó que el próximo viernes 22 de agosto se darán nuevas precipitaciones. De todos modos, antes habrá que atravesar condiciones que pueden generar complicaciones, como el fuerte viento.

A preparar el paragua Foto: NA

Este miércoles 20 se dan importantes ráfagas de viento, que pueden tocar los 78 kilómetros por hora durante la tarde. Esto llevó a mantener vigente una alerta por vientos, que afecta también a otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.

Tras un jueves 21 con inestabilidad, pero sin chances de lluvias, este viernes 22 cambia el pronóstico, según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan nuevas lluvias para el próximo viernes en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

A lo largo de toda la jornada están pronosticados chaparrones, con una probabilidad del 40%. Las peores condiciones se darán en las últimas horas del día, ya que también habrá ráfagas de viento que tocarán los 50 kilómetros por hora.

Tras las lluvias y tormentas: cómo estará el clima durante el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Luego de una semana que tiene lluvias en casi todos los días, el fin de semana mostrará otra cara, totalmente opuesta. Según los datos compartidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá un clima soleado tanto sábado como domingo.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

En primer lugar, el sábado 23 de agosto se espera un cielo despejado en las primeras horas, que después pasará a ser algo nublado en la última parte de la jornada. En cuanto a temperatura, la variación será entre 7°C y 15°C, que estarán acompañados por vientos de hasta 50 kilómetros por hora durante la noche.

El domingo 24, por su parte, la temperatura máxima pasará a ser 17°C, mientras que el cielo estará entre despejado y parcialmente nublado.