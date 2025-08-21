Después de la lluvia, llega la nieve: las tres provincias bajo alerta por fuertes nevadas, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió acerca de la llegada de otro fenómeno, esta vez vinculado al frío.

Cuatro provincias argentinas están bajo alerta por fuertes nevadas en Argentina. Foto: NA

Esta semana tuvo importantes lluvias en distintos puntos del país. Si bien hay un descanso para las precipitaciones, el pronóstico advirtió acerca de otro fenómeno que obligó a emitir alertas para este jueves 21 de agosto, vinculado a intensos fríos en algunas provincias.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, rige una alerta amarillo por nevadas para tres provincias, que deberán atravesar complicaciones durante este jueves 21.

Nieve en Argentina. Foto: NA

Cabe aclarar que el color amarillo es el más bajo en cuanto a intensidad, y se refiere a la aparición de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

En detalle, las provincias bajo esta advertencia por nevadas son San Juan, Mendoza y Neuquén. Las tres tienen un punto en común: las regiones afectadas son las cordilleranas, por lo que la caída de nieve se enfocará en estos sitios.

Alerta amarillo por nevadas en tres provincias. Foto: SMN

La alerta indica que se esperan estos fenómenos, que también incluirán fuertes vientos, hasta el viernes 22 de agosto por la madrugada. El texto publicado por el SMN indica que “el área cordillerana será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, algunas fuertes”.

“Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 80 cm en todo el período de alerta. La situación estará acompañada por vientos intensos, con probable ocurrencia de viento blanco”, completaron acerca de las nevadas que se darán durante este jueves 21.

Recomendaciones del SMN ante una alerta por nevadas

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cuándo vuelve la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires

Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional(SMN), se informó que este viernes 22 de agosto se darán nuevas precipitaciones.

Luego de una madrugada con cielo mayormente nublado, aparecerán chaparrones que se mantendrán hasta la tarde, donde se espera la mayor intensidad. Finalmente, la noche cerrará con un cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas se mantendrán en valores similares, con una mínima de 13°C y una máxima de 18°C para el último día hábil de la semana.