Una reconocida marca de golosinas lanzó un chicle picante y desafió a todos a probarlo: “¿Te la bancás?"

Perteneciente a la empresa argentina Georgalos, la marca sorprendió a su público con un sabor que mezcla lo dulce y lo picante, manteniendo su clásico formato de chicle globo.

Hay una nueva golosina en los kioscos argentinos. Foto: Freepik.

La industria de las golosinas suma una novedad que no pasa desapercibida. La reconocida marca Bazooka presentó oficialmente su nuevo producto: un chicle globo sabor Mango Hot, que combina lo dulce de la fruta tropical con un inesperado toque picante.

Acompañado del lema “¿Te la bancás?”, la marca apunta a personas con actitud, que disfruten de experiencias diferentes y no le tengan miedo a lo inesperado ya que, en definitiva, el picante “posta” no es para cualquiera.

Nuevo chicle picante de Bazooka. Foto: Instagram / bazooka.ar.

Un aspecto destacado es que el nuevo chicle no contiene gluten, lo que lo convierte en una opción apta para celíacos. Este detalle responde a una tendencia creciente en la industria alimentaria, donde cada vez más empresas apuestan por productos inclusivos y accesibles a distintos públicos.

A pesar de su sabor innovador y el evidente cambio de color en su envoltorio, la golosina mantiene el clásico formato de chicle globo que caracteriza a la marca Bazooka.

Nuevo chicle picante de Bazooka. Foto: Instagram / bazooka.ar.

Una reconocida marca de golosinas lanzó sus caramelos de pistacho y chocolate: ya están en todos los kioscos

El furor por el pistacho hizo que el fruto seco comenzara a formar parte de rellenos de alfajores, chocolates y hasta bombones. Recientemente, una reconocida marca de golosinas no se quiso quedar afuera y lanzó sus propios caramelos con pistacho y chocolate.

Y es que Butter Toffees sumó a su línea Intense una propuesta que combina estos dos sabores y ya se encuentra disponible en todos los kioscos del país.

Caramelos de pistacho. Foto: Infokioscos.

El lanzamiento oficial se realizó en Brasil bajo el nombre Butter Toffees Intense 53% Cacau sabor Pistacho, pero los kioscos argentinos ya comenzaron a venderlos, anticipando una llegada oficial al mercado local en los próximos meses.

La novedad presenta una capa de chocolate 53% cacao con un cremoso relleno sabor pistacho, en línea con la tendencia que Arcor ya exploró con el reciente Bon o Bon Pistacho en ese país, y que también ya se consigue acá.

Con este lanzamiento, Arcor refuerza su liderazgo en el mercado y amplía su línea de golosinas premium, apostando por combinaciones alineadas con las tendencias internacionales pero fieles a su estilo tradicional.