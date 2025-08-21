Una reconocida marca de golosinas lanzó un chicle picante y desafió a todos a probarlo: “¿Te la bancás?"
La industria de las golosinas suma una novedad que no pasa desapercibida. La reconocida marca Bazooka presentó oficialmente su nuevo producto: un chicle globo sabor Mango Hot, que combina lo dulce de la fruta tropical con un inesperado toque picante.
Acompañado del lema “¿Te la bancás?”, la marca apunta a personas con actitud, que disfruten de experiencias diferentes y no le tengan miedo a lo inesperado ya que, en definitiva, el picante “posta” no es para cualquiera.
Un aspecto destacado es que el nuevo chicle no contiene gluten, lo que lo convierte en una opción apta para celíacos. Este detalle responde a una tendencia creciente en la industria alimentaria, donde cada vez más empresas apuestan por productos inclusivos y accesibles a distintos públicos.
A pesar de su sabor innovador y el evidente cambio de color en su envoltorio, la golosina mantiene el clásico formato de chicle globo que caracteriza a la marca Bazooka.
