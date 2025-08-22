Cuenta DNI: la importante aclaración sobre uno de los principales descuentos de agosto 2025

El Banco Provincia extendió algunos beneficios, pero otros tienen fecha de vencimiento. Uno por uno, cuáles son los rubros donde podés aprovechar el ahorro.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece cada vez más promociones para que los usuarios puedan aprovechar y ahorrar en diferentes rubros. En agosto, muchos ya pudieron disfrutar de los descuentos en carnicerías, comercios de cercanía y hasta ferias. Por este motivo, el banco decidió extender algunos de los descuentos con reintegros, siendo la jornada del sábado la última del mes en un rubro muy solicitado.

Según indicaron, el 23 de agosto será la última oportunidad del mes para acceder al 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, exclusivo para usuarios que utilicen la aplicación. Este beneficio también estuvo disponible el sábado 9 de agosto, una excepción al esquema habitual de solo un sábado por mes.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

El beneficio no solamente remarca un descuento significativo, sino que además tiene un tope de reintegro de $6.000 por persona, en un consumo aproximado de $17.000. Cabe destacar que, para acceder a este beneficio, los compradores deben tener dinero en la cuenta y no registrar ninguna deuda en el Banco Provincia.

Cuáles son los descuentos que siguen vigentes hasta fin de mes con Cuenta DNI

Comercios de cercanía (alimentos)

20% de descuento.

Todos los viernes de agosto.

Tope semanal: $4.000 por persona (equivale a $20.000 en compras).

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento.

Todos los días del mes.

Tope semanal: $6.000 (equivale a $15.000).

Universidades

40% de descuento.

En comercios adheridos de universidades bonaerenses.

Tope semanal: $6.000 por persona.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Garrafas

40% de descuento en compra y recarga.

Todos los días.

Tope mensual: $12.000 (equivale a $30.000).

Librerías

10% de descuento.

Todos los lunes y martes.

Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos)

3 cuotas sin interés.

Todos los días.

Con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas a la app.

Cuenta DNI. Foto: NA.

¿Cómo aprovechar los beneficios de Cuenta DNI?

Los usuarios deben asegurarse de:

Pagar con el dinero disponible en la cuenta de la app. Tener actualizada la aplicación de Cuenta DNI. Verificar los comercios adheridos en el sitio oficial del Banco Provincia.

El Banco Provincia confirmó que todos los beneficios actuales de Cuenta DNI caducarán al finalizar el mes, por lo que se recomienda anticipar compras y planificar gastos antes del 31 de agosto.