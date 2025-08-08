Cuenta DNI activa su promo más esperada: confirman qué sábados habrá descuentos en carnicerías

Los usuarios podrán acceder a una promoción especial en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Con solo pagar desde la billetera virtual, recibirán un reintegro automático que les permitirá ahorrar en sus compras de agosto. Cómo y cuándo aprovecharlo.

Préstamo con la Cuenta DNI. Foto: Reuters.

El Banco Provincia confirmó que durante agosto seguirán vigentes los beneficios para quienes utilizan Cuenta DNI, la billetera virtual que se ha convertido en aliada de miles de familias bonaerenses gracias a sus reintegros en carnicerías, verdulerías y comercios de barrio.

Entre las promos más esperadas se encuentra el descuento en carnicerías, que este mes estará vigente dos sábados especiales. En esas jornadas, los usuarios que realicen compras en locales adheridos y paguen con Cuenta DNI recibirán un reintegro automático, lo que representa un ahorro importante a la hora de llevar carne y otros productos frescos a la mesa. Seguí leyendo para aprovechar el beneficio.

¿Cuándo será el descuento del 35% con Cuenta DNI en carnicerías en junio? Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

Qué días será el descuento en carnicerías con Cuenta DNI

Durante agosto, habrá dos jornadas especiales de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías: los sábados 9 y 23 de agosto. En esos días, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 35 % de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por persona por jornada, lo que equivale a compras de hasta $17.000 para alcanzar el máximo beneficio

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Otra novedad importante es que el beneficio que antes solo se aplicaba los viernes en comercios de alimentos, ahora se extiende a todos los rubros. Esto significa que también habrá descuentos en pet shops, farmacias, ferreterías, librerías, bicicleterías y otros comercios.

Además, el tope semanal para reintegros aumenta a $4.000, lo que permite un ahorro mensual de hasta $16.000, el doble del límite anterior de $8.000 que estaba vigente hasta julio.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Todos los descuentos de Cuenta DNI para agosto

Los principales descuentos de agosto y los topes de reintegro son:

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días , incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes , sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.

De esta manera, Cuenta DNI se consolida como una herramienta de ahorro cotidiano, especialmente en un contexto económico desafiante. Con descuentos que alcanzan a distintos rubros esenciales, la billetera digital del Banco Provincia sigue ganando terreno entre quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar consumo.