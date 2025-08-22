Viajar en tren a Mar del Plata: precios actualizados y cómo conseguir los pasajes

La duración estimada del viaje es de aproximadamente 6 horas y 29 minutos para los servicios comunes, mientras que los directos lo realizan en alrededor de 6 horas y 5 minutos.

Viajar a Mar del Plata, una opción cómoda y económica Foto: Trenes Argentinos

Viajar en tren de Buenos Aires a Mar del Plata es una opción económica, ideal para quienes viajan a la Costa Atlántica. Operado por Trenes Argentinos, este servicio diario parte desde la estación Plaza Constitución y ofrece diferentes horarios según el día de la semana.

Vale recordar que desde el 19 de agosto hasta mediados de noviembre de 2025, no habrá servicio los días martes, miércoles y jueves desde Buenos Aires hacia Mar del Plata, ni los miércoles y jueves en el sentido contrario.

Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.

Tren Buenos Aires - Mar del Plata: cómo comprar los pasajes

Según la información que recapituló Noticias Argentinas, los tickets pueden adquirirse de forma presencial en las estaciones cabecera de Retiro, Constitución y Once, así como en las boleterías habilitadas de las estaciones intermedias. También es posible comprar los pasajes a través de la web oficial, donde los usuarios acceden a un 10% de descuento por realizar la gestión online.

Además, el servicio ofrece beneficios especiales para ciertos grupos de pasajeros. Los jubilados pueden acceder a un 40% de descuento en la compra de sus pasajes, presentando la documentación correspondiente. Por otro lado, las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden viajar sin cargo, gestionando su pasaje gratuito desde el sitio web de Trenes Argentinos.

Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos

Servicio Buenos Aires - Mar del Plata

De lunes a viernes (hábiles): 07:30 y 17:10 hs.

Viernes (hábiles): además, un servicio directo a las 17:10 hs.

Sábados: 06:52 y 14:33 hs.

Domingos y feriados: 07:25 y 14:52 hs.

Servicios Mar del Plata - Buenos Aires

De lunes a viernes (hábiles): 01:18 y 09:59 hs.

Sábados: 01:22 y 10:56 hs.

Domingos y feriados: 00:15 y 15:06 hs.

Domingos (extra): además, un servicio directo a las 23:00 hs.

Precios actualizados agosto 2025:

Primera: $22.000

Pullman: $26.400

*Precios estimados. Los valores pueden variar si la tarifa es T1, T2 o T3.