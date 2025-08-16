Vacaciones en Mar del Plata: cuánto costará el alquiler de casas, hoteles y carpas en la temporada de verano 2026

“La Feliz” se consolida una vez más como un destino para todos los gustos. Desde el glamour de Güemes hasta la tranquilidad de Punta Mogotes o el Bosque Peralta Ramos, te mostramos la oferta de alojamientos.

Mar del Plata. Foto: Turismo Mar del Plata

A pocos meses de una nueva temporada de verano, los viajantes ya planifican sus vacaciones o escapadas para no desgastar el bolsillo. Uno de los destinos más elegidos es Mar del Plata donde, si bien la mayoría de las inmobiliarias y hoteles aún definen sus tarifas, ya circulan precios que anticipan un abanico de opciones.

Desde esta altura del año, “La Feliz” se consolida una vez más como una de las propuestas con valores para todos los gustos. Desde el glamour de Güemes hasta la tranquilidad de Punta Mogotes o el Bosque Peralta Ramos, te mostramos la oferta de alojamientos.

Vacaciones en Mar del Plata. Foto: NA

Departamentos y casas: precios de alquiler en Mar del Plata

Según relevamientos en plataformas como parairnos.com, que conecta directamente con dueños y no cobra comisiones, ya se pueden encontrar algunas referencias:

Fin de año y primeros días de enero : un departamento para 5 personas con todas las comodidades puede costar unos $85.000 por día.

Zona Güemes : un departamento con balcón para 4 personas ronda los $92.500 por día (el más barato).

Casas en Punta Mogotes o Bosque Peralta Ramos: para dicha época del año, los valores se mueven entre los $80.000 y $200.000 diarios.

En plataformas locales como Alohar, los precios varían de la siguiente manera:

Centro de Mar del Plata : un departamento para cuatro personas puede conseguirse por $64.000 el día.

Alojamientos para más personas : los precios escalan hasta los $300.000 por noche.

Bosque Peralta Ramos (Fin de año y dos semanas en enero) : valores diarios que oscilan entre los 90 y 150 dólares, dependiendo de la cantidad de personas, si incluyen mascotas y el número de noches.

Departamentos en el centro de Mar del Plata: para 4-5 personas, los precios pueden ser más accesibles, de entre 30 y 45 dólares la noche.

Temporada en Mar del Plata Foto: NA

Cuánto cuesta un hotel en Mar del Plata

Si bien la mayoría de los hoteles todavía no publicaron sus tarifas de verano, los pocos que ya lo hicieron ofrecen estos precios:

Hoteles 2 y 3 estrellas : para 4 personas, el costo por día va de $150.000 a $200.000.

Hotel 5 estrellas (Sheraton Mar del Plata): una noche para 4 personas puede llegar a los $838.000.

Cuánto costará el alquiler de carpas en Mar del Plata este verano

Para quienes buscan disfrutar de la arena y el mar en uno de los lugares más elegidos de la ciudad, el Balneario 12 ya reveló sus precios para la temporada 2025/26.

Tarifas de carpa por día en B12 (para 6 personas)

Enero

Diario : $80.000

Semana : $560.000

10 días : $800.000

Mes entero : $2.000.000

Primera quincena : $1.100.000

Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000

Estacionamiento diario: $15.000

Febrero

Diario : $80.000

Semana : $500.000

Quincena : $900.000

Mes completo: $1.700.000

De esta manera, Mar del Plata se perfila como una opción para todos los gustos y, claro, para todos los bolsillos.