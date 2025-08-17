De las compras a la música: una histórica tienda de Mar del Plata se convertirá en un estadio para recitales

El centro comercial nació el 8 de octubre de 1912 de la mano de José Navarro y Humberto Sánchez, quienes empezaron con el negocio de venta de telas especiales. A lo largo de su historia, sufrió crisis y un voraz incendio que lo obligó a renacer de las cenizas.

Mar del Plata, Buenos Aires.

La emblemática tienda de Mar del Plata, “Los Gallegos”, situada en la esquina de Luro y San Juan, podría convertirse en un estadio para recitales, con capacidad para 3.000 espectadores, después de ser adquirida por los hermanos Rocca.

La tienda "Los Gallegos" de Mar del Plata. Foto: La Capital (Mar del Plata)

“Los hermanos Rocca tenían a su cargo el boliche rockero Gap en Constitución, que ahora se llama Plaza de la Música, con el gerenciamiento de José Palazzo, realizador del Cosquín Rock y tienen un ambicioso plan para este nuevo emprendimiento”, explicó el Gobierno de Guillermo Montenegro.

La historia del shopping “Los Gallegos” de Mar del Plata

“Los Gallegos” nació el 8 de octubre de 1912 y comenzó llamándose, “Baratillo Los Gallegos”, gracias a la idea de los españoles, de allí el nombre, José Navarro y Humberto Sánchez, quienes empezaron con el negocio de venta de telas especiales.

A lo largo de sus años, el comercio adquirió la mencionada diversificación y fue sumando socios. Así, lo que comenzó siendo un pequeño local en una esquina, se convirtió en un negocio de 5.000 metros cuadrados de terreno y 12.000 de parte comercial.

Los inicios de la tienda "Los Gallegos" de Mar del Plata. Foto: La Capital (Mar del Plata)

En 1933 se inauguró la sucursal cercana a las calles San Juan y Luro, que sufrió modificaciones a lo largo del tiempo, como por ejemplo la gran ampliación de 1941 en la tradicional esquina. Las intenciones de los propietarios era incorporar empleados destacados en su rubro y que, además de su salario, tuvieran una participación en la sociedad.

Además de las típicas crisis económicas, la tienda debió superar un gran incendio. El 31 de julio de 1978, se produjo el incendio más voraz ocurrido en Mar del Plata. En pocas horas, la casa central de Tienda Los Gallegos ardió y el fuego consumió todo a su paso.

El incendio en la tienda "Los Gallegos" de Mar del Plata. Foto: La Capital (Mar del Plata)

A pesar de ello, la tienda que se encuentra a la venta y que será reconvertida en una especie de “Luna Park marplatense” logró levantarse desde las cenizas como un Ave Fénix y la empresa se amplió a otras unidades de negocios en ‘La Feliz’.