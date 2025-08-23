Los drones, cada vez más presentes en la guerra moderna: Argentina creó un sistema para combatir el arma más temida del mundo

Teniendo en cuenta que las principales potencias mundiales avanzan en tecnología con armas súper destructivas, el país sudamericano ideó una herramienta capaz de neutralizar aeronaves no tripuladas.

Ejército argentino. Foto: Argentina.gob.ar

El uso de drones se convirtió en una herramienta esencial para todos los ejércitos dado que, con este artefacto, es posible prescindir de una enorme estructura o un piloto y realizar trabajos de inteligencia, reconocimiento de objetivos y hasta ataques directos. Argentina es consciente de la masividad de estas aeronaves no tripuladas y creó un sistema para combatirlos.

Las empresas argentinas FixView y ARG Scientific avanzan en el desarrollo de un sistema Láser de Alta Energía Pulsado (LAEP) que podría combatir drones.

Ejército argentino. Foto: Argentina.gob.ar

Las dos compañías radicadas en Córdoba llevaron a cabo pruebas de campo para demostrar la eficacia de esta tecnología láser de última generación para enceguecer a un dron de cualquier tipo, ya sea de ataque, observación o de ala fija.

De esta manera, trata de dañar su sistema electro-óptico, el cual es un punto débil para provocarle pérdida en su eficacia e incapacidad de acertar a un blanco.

El proyecto se está realizando de forma independiente y ajena al Estado argentino, con sus propios fondos y en condiciones locales.

Cómo funciona el sistema argentino para combatir drones

Los láseres que incluye este innovador sistema de FixView y ARG Scientific tienen una gran rapidez para llegar al blanco, la cual es de 300.000 km/s. Son pulsos de muy corta duración en base a sistemas ópticos lineales y no lineales para que lleguen con suficiente energía y dañar un dron.

Asimismo, otro factor clave es la portabilidad, más aun tratando de lograr que el sistema sea de reducidas dimensiones y peso para poder ser portable por una sola persona.

El proyecto ya pasó la fase de diseño y pruebas, por lo que ya se encuentra en la etapa de escalonamiento, robustecimiento industrial e integración operacional en sistemas de defensa. Su intención es consolidar un camino de industrialización ágil y contribuir con las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional.