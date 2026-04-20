Nuevo armamento para el Ejército Argentino. Foto: Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa confirmó la inminente llegada de las primeras tandas de fusiles ARAD y municiones de origen israelí para el Ejército Argentino, a fin de buscar modernizar el equipamiento de sus fuerzas.

El anuncio fue realizado por el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, teniente coronel licenciado Daniel Enrique Martella, en una exposición en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF).

En dicha conferencia titulada “La Defensa Argentina en la agenda de seguridad internacional”, el funcionario analizó la inserción del país en el escenario global y dio detalles de los avances concretos en materia de adquisiciones militares, además de destacar la participación argentina en foros internacionales relevantes.

El Ejército Argentino se rearma. Foto: Ejército Argentino.

Etapa avanzada en la incorporación de fusiles y municiones

Martella señaló que la Argentina atraviesa una etapa avanzada en los procesos de incorporación de fusiles y municiones provenientes de Israel. El detalle señala que existen actualmente entre dos y tres iniciativas en fase final, cuyos resultados podrían traducirse en entregas concretas en los próximos meses. Esto señala un punto de inflexión en la política de reequipamiento del componente terrestre.

De todos modos, el funcionario también recalcó que el proceso no ha estado exento de dificultades. Entre los principales obstáculos mencionó las diferencias en los sistemas administrativos y normativos, así como problemas económicos vinculados a las modalidades de pago.

Y es que, mientras los proveedores internacionales suelen exigir anticipos para asegurar los contratos, en la Argentina predomina el esquema de cancelación contra entrega, lo que ha generado demoras en la concreción de acuerdos.

Los fusiles IWI Arad de Israel. Foto: X/@pampaIIIpelis

Los nuevos fusiles IWI ARAD, en sus variantes ARAD 5 (calibre 5,56 × 45 mm) y ARAD 7 (7,62 × 51 mm), están destinados a reemplazar de manera progresiva a los históricos FN FAL 7.62, en servicio desde hace más de seis décadas. Estos ofrecen mayor versatilidad y adaptabilidad a distintos entornos operativos.

La incorporación de estos fusiles no solo permitirá iniciar la esperada renovación del armamento, sino también reforzar la cooperación bilateral en materia de defensa. En este contexto, antecedentes regionales recientes refuerzan la viabilidad del ARAD como una solución moderna y alineada con las necesidades actuales del Ejército Argentino.