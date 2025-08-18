Próximo feriado en Argentina: cuándo es y cuántos días de descanso quedan en 2025

Conocé cuál es el próximo feriado nacional, cuándo será el próximo fin de semana largo y cuántos feriados restan hasta fin de año.

Los feriados que restan en 2025. Foto: Pexels

Tras el feriado de este domingo 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, muchos argentinos ya están pensando en cuándo será el próximo descanso oficial en el calendario nacional. Y es que, después de este último fin de semana largo, el año entra en una etapa con menos feriados.

Los feriados que restan en este 2025 en nuestro país. Foto: Web.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional?

Según el calendario oficial, septiembre no contará con feriados, por lo que el próximo descanso llegará recién en octubre. Será el domingo 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta fecha cae en domingo, lo que significa que no será trasladada al lunes siguiente, por lo que no se generará un fin de semana largo en esa ocasión.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

El siguiente fin de semana extra largo en Argentina será en noviembre, y estará compuesto por cuatro días consecutivos de descanso. Será desde el viernes 21 al lunes 24 de noviembre:

Viernes 21 : día no laborable con fines turísticos.

Sábado 22 y domingo 23 : fin de semana habitual.

Lunes 24: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20.

Este fin de semana largo promete ser uno de los más aprovechados del año para realizar escapadas o simplemente descansar.

¿Cuántos feriados quedan en 2025?

Hasta que finalice el año, quedan cinco feriados en el calendario nacional:

Domingo 12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Jueves 20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional. Viernes 21 de noviembre – Feriado puente con fines turísticos. Lunes 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre – Navidad.

Así, aún restan oportunidades para descansar o viajar antes de cerrar el año.