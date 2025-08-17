Decretan feriado para este lunes 18 de agosto: quiénes disfrutan de un fin de semana XXL

El próximo lunes beneficiará a algunas localidades bonaerenses, donde se decretó asueto por fiestas patronales y se suspendieron actividades públicas y escolares.

Se viene un nuevo feriado en Argentina. Foto: Pixabay.

El próximo lunes 18 de agosto será una jornada laboral habitual para la gran mayoría de los argentinos, ya que no figura como feriado en el calendario oficial de 2025. Sin embargo, en algunas zonas puntuales se decretó asueto con motivo de celebraciones patronales, lo que generará un pequeño respiro laboral para sus habitantes.

En la provincia de Buenos Aires, las localidades de Tres Algarrobos y General Rivas tendrán actividades suspendidas en escuelas, oficinas públicas y varios comercios, con el objetivo de facilitar la participación de la comunidad en las festividades religiosas y culturales propias de cada localidad.

Calendario de feriados y días no laborables en Argentina. Foto: Pexels.

Este tipo de asuetos son habituales en diferentes puntos del país y responden, en su mayoría, a tradiciones con un fuerte arraigo histórico. Son decididos por las autoridades municipales o provinciales y no tienen alcance nacional, por lo que no afectan la actividad en otras regiones.

Para el resto del territorio argentino, el lunes 18 de agosto será un día laboral normal, con funcionamiento habitual del transporte público, los bancos, comercios y servicios.

A diferencia de los fines de semana largos que se programan con anticipación y que suelen estar asociados a feriados inamovibles o trasladables, esta fecha no generará un descanso extendido. Por lo tanto, quienes planeaban aprovecharla para una escapada deberán aguardar hasta la próxima oportunidad que brinde el calendario de feriados nacionales.

Después del domingo 17 de agosto, cuándo es el próximo feriado en Argentina

Luego del feriado del 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín, muchos argentinos ya se preguntan cuándo llegarán los próximos días para descansar o recargar energías con un viaje.

Feriados y días no laborables en Argentina. Foto: Freepik.

De acuerdo al calendario nacional, el próximo feriado será en octubre porque en septiembre no hay ninguno. Hablamos del domingo 12 de octubre, en el que será celebrado el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Pero solo afectará a quienes trabajan ese día y no habrá ningún fin de semana largo hasta noviembre.

Próximo fin de semana largo en noviembre

Será de cuatro días: viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre.

El viernes será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20.

¿Qué feriados quedan en 2025?