Comienza el “veranito” en el AMBA: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el inicio de la semana, que se espera con buenas condiciones del clima.

Comienza el “veranito” en el AMBA: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025 Foto: Redes, NA

La Ciudad de Buenos Aires y alrededores prevé buenas condiciones del clima para el inicio de la nueva semana junto a temperaturas agradables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con cielo despejado durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 21 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

También se prevé cielo despejado durante toda la jornada del martes, con marcas térmicas que rondarán entre 10 y 20 grados.

Para mitad de semana se anticipa un miércoles con cielo algo nublado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 9 y 19 grados.

Para el jueves, la mínima será de 11° y la máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado.

El viernes en tanto se espera una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado.