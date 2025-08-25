Comienza el “veranito” en el AMBA: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025
La Ciudad de Buenos Aires y alrededores prevé buenas condiciones del clima para el inicio de la nueva semana junto a temperaturas agradables.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con cielo despejado durante toda la jornada.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 21 de máxima.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
También se prevé cielo despejado durante toda la jornada del martes, con marcas térmicas que rondarán entre 10 y 20 grados.
Para mitad de semana se anticipa un miércoles con cielo algo nublado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 9 y 19 grados.
Para el jueves, la mínima será de 11° y la máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado.
El viernes en tanto se espera una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado.