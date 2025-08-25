Un restaurante de Palermo creó la hamburguesa de sorrentinos: cuánto cuesta y dónde probarla

La receta es tan simple como innovadora: la pasta rellena de cheeseburger se coloca entre dos panes. Los acompañan con cebolla caramelizada.

Hamburguesa de sorrentinos en Gianni's Palermo. Foto: Instagram @giannispalermo

Un local gastronómico de Palermo sorprendió a todos con un plato insólito que se volvió viral en redes sociales: la hamburguesa de sorrentinos. La propuesta combina dos clásicos favoritos de los argentinos y rápidamente se convirtió en tema de conversación en X (ex Twitter).

La receta es tan simple como innovadora: entre dos panes de hamburguesa colocan sorrentinos rellenos de cheeseburger y los acompañan con cebolla caramelizada. El resultado es una mezcla inesperada que divide opiniones, pero que ya generó curiosidad entre los fanáticos de la comida fusión.

Pastas en Gianni's Palermo. Foto: Instagram @giannispalermo

Dónde conseguir y cuánto cuesta la hamburguesa de sorrentinos que es viral

La idea nació en Gianni’s, un restaurante italo-americano ubicado en Godoy Cruz al 1700, pleno barrio de Palermo. El local tiene distintas opciones como pizza, pastas y milanesas. Sin embargo, hay una opción que destaca: la hamburguesa de sorrentinos. Allí, el plato se ofrece en combo con papas fritas a un precio de $22.500.

En redes sociales, el local compartió el paso a paso de la preparación y el video explotó: superó las 137 mil reproducciones y más de 7.300 “me gusta”. Los comentarios fueron de lo más variados, desde “mi sueño hecho realidad” hasta “una blasfemia contra la comida italiana”.

“Cuando no podés decidir entre pastas o hamburguesas, nosotros te damos las dos”, bromeó el restaurante en la descripción del clip que convirtió a esta hamburguesa en tendencia durante el fin de semana.

Más allá de las opiniones divididas, la hamburguesa de sorrentinos refleja una tendencia cada vez más fuerte en la gastronomía porteña: la de experimentar con sabores y formatos tradicionales para darles un giro inesperado.

Si bien algunos críticos la consideran una “locura culinaria” y otros la adoptan como un hallazgo genial, lo cierto es que el invento logró lo más importante: llamar la atención, generar conversación y tentar a los curiosos que buscan probar algo distinto.