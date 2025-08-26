Decile adiós a los ácaros: cuál es el mejor truco para eliminarlos por completo del hogar
Con la llegada de la primavera y el cambio de estación llegó el momento de sacar la ropa de verano que estaba guardada en el placard, que muchas veces puede presentar pequeñas roturas provocadas por los ácaros. Se trata de pequeños artrópodos que pertenecen a la clase de Arachnida, y que muchas veces pueden causar estragos en los hogares, aunque existe una manera de eliminarlas por completo.
Si bien existen muchas especies ácaros, las más comunes son los que se encuentran en el polvo, los alimentos y las plantas. En el caso de los ácaros del polvo, la tarea de eliminarlos debe tomar un enfoque sistemático que contemple tanto la limpieza profunda del hogar como las medidas preventivas, las cuales son fundamentales para el cuidado de los más pequeños de la casa, dado que ello posee una piel muy sensible.
Una de las formas de acabar con estos ácaros es usando una aspiradora con filtro HEPA, ya que este tipo de filtro es capaz de capturar hasta el 99,97% de las partículas pequeñas, como los ácaros del polvo y sus residuos. Por esta razón es importante aspirar todas las superficies donde se acumule polvo.
Otra forma de eliminarlos y prevenir su aparición es la frecuencia con las que se limpian los espacios, ya que habrá que aspirar de 2 a 3 veces por semana, sobre todo las superficies con alfombra y tapicería, lugares donde más se acumulan los ácaros.
Otras formas de eliminar los ácaros del polvo
Pasar la alfombra con frecuencia es solo una manera de acabar con los ácaros; sin embargo, no es la única forma, ya que también se puede:
- Lavar la ropa de cama con agua caliente: de acuerdo con los expertos, las sábanas, mantas, edredones y almohadas con agua caliente, mínimo a 55 °C, por lo menos una vez por semana, ya que el calor elimina los ácaros y sus residuos.
- Usar fundas de almohadas y colchones antiácaros: esta es una buena herramienta par mantener a estos pequeños insectos lejos de las superficies que no se pueden lavar, como por ejemplo el colchón.
- Lavar los peluches y objetos textiles: si hay niños en el hogar, es fundamental lavar los peluches con frecuencia o colocarlos 24 horas en el congelador, ya que esta simple acción matará todos los ácaros, y luego solo quedará limpiarlos con un trapo húmedo.