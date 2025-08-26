Decile adiós a los ácaros: cuál es el mejor truco para eliminarlos por completo del hogar

Si bien existen muchas especies ácaros, las más comunes son los que se encuentran en el polvo, los alimentos y las plantas. En el caso de los ácaros del polvo, la tarea de eliminarlos debe tomar un enfoque sistemático.

Las más comunes son los que se encuentran en el polvo, los alimentos y las plantas Foto: Freepik

Con la llegada de la primavera y el cambio de estación llegó el momento de sacar la ropa de verano que estaba guardada en el placard, que muchas veces puede presentar pequeñas roturas provocadas por los ácaros. Se trata de pequeños artrópodos que pertenecen a la clase de Arachnida, y que muchas veces pueden causar estragos en los hogares, aunque existe una manera de eliminarlas por completo.

Si bien existen muchas especies ácaros, las más comunes son los que se encuentran en el polvo, los alimentos y las plantas. En el caso de los ácaros del polvo, la tarea de eliminarlos debe tomar un enfoque sistemático que contemple tanto la limpieza profunda del hogar como las medidas preventivas, las cuales son fundamentales para el cuidado de los más pequeños de la casa, dado que ello posee una piel muy sensible.

Cómo eliminar los ácaros del hogar Foto: Freepik

Una de las formas de acabar con estos ácaros es usando una aspiradora con filtro HEPA, ya que este tipo de filtro es capaz de capturar hasta el 99,97% de las partículas pequeñas, como los ácaros del polvo y sus residuos. Por esta razón es importante aspirar todas las superficies donde se acumule polvo.

Otra forma de eliminarlos y prevenir su aparición es la frecuencia con las que se limpian los espacios, ya que habrá que aspirar de 2 a 3 veces por semana, sobre todo las superficies con alfombra y tapicería, lugares donde más se acumulan los ácaros.

Aspirar la alfombra de 2 a 3 veces por semana ayudará a eliminarlos Foto: Freepik

Otras formas de eliminar los ácaros del polvo

Pasar la alfombra con frecuencia es solo una manera de acabar con los ácaros; sin embargo, no es la única forma, ya que también se puede: