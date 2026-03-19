Tiny house en Potrerillos, Mendoza. Foto: Airbnb

Para alegría de muchos argentinos, se vienen dos fines de semana largos ideales para descansar y desconectar. Pero más allá del destino elegido, también empieza a cambiar la forma de vivir la escapada. Cada vez más viajeros en el país dejan de lado los hoteles tradicionales y las cabañas amplias para optar por las tiny houses, viviendas compactas que proponen una experiencia más simple, íntima y en contacto directo con el entorno.

Aunque este concepto empezó a ganar terreno en el país alrededor de 2018, hoy atraviesa su mayor crecimiento. Lo que en un inicio surgió como una solución frente a los altos costos de construcción y la falta de espacio en las ciudades, se transformó en una propuesta turística con identidad propia: alojamientos de diseño, sustentables y pensados para bajar un cambio.

La clave está en optimizar cada metro. Espacios integrados, muebles multifunción y grandes ventanales que integran el interior con el paisaje definen estas casas. En muchos casos, además, incorporan energías renovables, materiales reciclados y sistemas que reducen el impacto ambiental.

Tiny house en Bariloche. Foto: Airbnb

Qué son las tiny houses: la tendencia en viviendas minimalistas que gana terreno

Una tiny house (casa diminuta) es una vivienda compacta y funcional, generalmente de entre 10 y 40 metros cuadrados, diseñada bajo principios de sostenibilidad, eficiencia energética y minimalismo. Más que solo casas pequeñas, representan un estilo de vida que prioriza la libertad financiera y la reducción del consumo, a menudo construidas con materiales ecológicos y, en muchos casos, diseñadas para ser móviles sobre remolques.

Tiny houses en Argentina: dónde están y cuánto cuesta alojarse en ellas

En Chascomús, por ejemplo, una tiny house para dos personas ronda los 90.000 pesos por noche. Suele incluir cama queen, cocina equipada, parrilla y un jardín que refuerza la sensación de escape, sin resignar comodidades como WiFi o aire acondicionado.

Tiny house en Chascomús. Foto: Airbnb

Más cerca de la cordillera, en Potrerillos, la propuesta suma vistas imponentes. Allí, una mini casa frente al dique puede costar alrededor de 108.750 pesos la noche, y muchas incorporan extras como pileta privada, balcones o energía solar, pensados para disfrutar del paisaje.

En la Patagonia, San Carlos de Bariloche también se suma a esta tendencia. Con precios desde los 67.500 pesos por noche, estas unidades aparecen como una alternativa más accesible dentro de uno de los destinos más elegidos del país. Suelen ser espacios funcionales, con acceso a la naturaleza, parrilla y áreas comunes junto al lago.

Más allá de los precios, los cuales varían según la ubicación, los servicios y la temporada, lo que realmente atrae es la experiencia. Alojarse en una tiny house implica cambiar el ritmo: usar lo justo, priorizar lo esencial y reconectar con el entorno inmediato.

En un contexto donde viajar también busca ser significativo, estas pequeñas viviendas ganan protagonismo. Una manera distinta de escaparse que demuestra que, muchas veces, menos es más.