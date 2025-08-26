La historia de la pizzería secreta que abrieron los fundadores de Güerrín

Esta histórica pizzería, que es la “hermana mayor” de la emblemática en avenida Corrientes, se destaca por su ambiente acogedor y su auténtica propuesta italiana, ofreciendo una variedad de pizzas tradicionales y opciones innovadoras.

Aunque su pizza es célebre, las empanadas fritas de carne son las grandes estrellas Foto: Instagram @pinpuncorrientes

En la Avenida Corrientes, un sinfín de pizzerías compiten por la atención de los amantes de la buena comida, pero Guerrín se lleva todas las miradas. Sin embargo, hay un rincón histórico que merece ser mencionado: la pizzería Pin-Pun, que fue fundada por los mismos inmigrantes italianos que, años más tarde, darían vida al mítico local de Corrientes.

Ubicada en el barrio de Almagro, Pin-Pun abrió sus puertas en 1927, mucho antes de que la famosa Guerrín se convirtiera en un ícono de la pizza porteña. Este establecimiento mantiene vivo el legado italiano con un ambiente único.

Pizzería Pin-Pun. Foto: @pinpuncorrientes

Su salón alargado, adornado con azulejos en blanco y negro y carteles luminosos, brinda una atmósfera acogedora que recuerda a la reconocida pizzería de la Avenida Corrientes, haciendo que los comensales se sientan como en casa.

La carta de Pin-Pun es un homenaje a la tradición pizzera, comenzando con su emblemática pizza de mozzarella, generosamente cargada de salsa sobre una masa crujiente con piso. Además de la pizza, ofrecen fainá y empanadas.

Pin-Pun abrió en 1927. Fotos: Instagram @pinpuncorrientes

Para quienes buscan sabores más innovadores, Pin-Pun ofrece opciones como la Especial Pin-Pun, que combina jamón, morrones y mozzarella; la pizza verde con salsa blanca; y la deliciosa pizza de provolone.

La pizzería más emblemática de la calle Corrientes reveló el secreto de sus pizzas

Güerrin es una pizzería emblemática de la calle Corrientes, con más de 90 años de historia y tradición. Su éxito no es casualidad: cada pizza sigue una receta cuidadosamente elaborada que le otorga un sabor inconfundible.

La clave del encanto de sus pizzas, que cautivan a porteños y turistas por igual, reside en sus salsas.

Pizzería Güerrín. Foto: NA.

A través de su cuenta de Instagram (@pizzeriaguerrin), la icónica pizzería Güerrin reveló la receta de su famosa salsa. Los ingredientes necesarios son:

1 cajón de tomate perita

1 litro de tomate de Cecco

200 gramos de orégano

50 gramos de ají molido

100 gramos de ajo picado

1/2 cucharada de sal

La preparación comienza con un cajón de tomate perita, seleccionado especialmente para garantizar la frescura y calidad que caracterizan a Güerrin. A esta base se le añade un litro de tomate De Cecco, una marca italiana que aporta una profundidad de sabor única.

La mezcla se potencia con 200 gramos de orégano, 50 gramos de ají molido y 100 gramos de ajo picado, junto con 1/2 cucharada de sal, ingredientes que le brindan el aroma característicos de la salsa. Finalmente, se incorpora un chorro de aceite de oliva, que suaviza y da un brillo especial a esta receta, logrando una textura perfecta y el sabor inconfundible de esta pizzería histórica.