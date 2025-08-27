Orgullo nacional: las diez pizzerías de Buenos Aires reconocidas como emblemas de la gastronomía local

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) entregó distinciones a los locales que son considerados “puntos de encuentro social y cultural” y que fueron fundados hace más de 50 años.

Pizza, pizzería. Foto: Freepik.

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) entregó este martes, por primera vez, la distinción oficial de “Pizzería Emblemática Porteña” a 10 restaurantes históricos de la Ciudad de Buenos Aires que preservan la auténtica tradición de la pizza argentina.

Esta iniciativa, impulsada junto al Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, tiene el objetivo de reconocer la trayectoria y el aporte cultural de estas pizzerías, que son consideradas “puntos de encuentro social y cultural” y responsables del estilo único de la pizza argentina, reconocido a nivel internacional.

Cuáles son las 10 primeras pizzerías en recibir la distinción oficial.

Cuáles son las pizzerías que recibieron la distinción

La entrega de las primeras 10 plaquetas de reconocimiento se realizó este martes en la pizzería Banchero de La Boca, y fueron para los siguientes restaurantes:

La Americana El Fortín Güerrin El Cuartito Las Cuartetas Pin Pun Casa Burgio Angelin La Mezzetta Banchero (La Boca)

La pizzería Güerrín está ubicada en Av. Corrientes 1368.

Además, la asociación ya anunció cuáles serán los próximos 10 locales en recibir el galardón:

El Cedrón (Mataderos) Los Maestros (Barrio Norte) Pirilo (San Telmo) Los Campeones (Barracas) San Carlos (Caballito) Torino Norte (Paternal) Pizzería José (Devoto) Palacio de la Pizza (Microcentro) El Trébol 1969 (Villa Crespo) San Antonio (Boedo)

Pizzería El Cedrón. Foto: Instagram @el_cedron

Los requisitos para ser reconocida como emblema de la gastronomía porteña

Para ser considerada “emblemática”, una pizzería debe cumplir con tres requisitos muy importantes como tener una trayectoria de más de 50 años, realizar la producción de forma artesanal en el propio local y utilizar hornos tradicionales.

Los requisitos para recibir la distinción. Foto: Unsplash.

Además de los requisitos principales, se consideran aspectos como la inclusión de empanadas junto con pizzas y fainá; el corte de porciones con cuchillo o cuchilla; la venta de vino moscato por vaso; la exhibición de las pizzas por porción en el mostrador; la presencia de variedades clásicas como muzzarella, anchoas, jamón y morrones, fugazza, fugazza con queso y fugazzeta; la utilización de ingredientes y recetas tradicionales; la fermentación natural de la masa, sin premezclas ni harinas leudantes; y que el local haya sido creado específicamente para la venta de pizza y empanadas.