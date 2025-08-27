Paro de controladores aéreos: levantaron las medidas de fuerza previstas para el jueves

Todavía se mantienen en pie las acciones gremiales programadas para el sábado 30, con la posibilidad de extenderlas durante septiembre.

El paro nacional afectará a los aeropuertos de todo el país. Foto: Unsplash.

Los controladores aéreos resolvieron levantar la medida de fuerza que estaba prevista para este jueves 28 de agosto, luego de haber sido convocados a una audiencia en la Secretaría de Trabajo el miércoles.

Según lo decidido por el Plenario de Delegados, la protesta de esta semana quedó postergada, aunque se mantienen en pie las acciones gremiales programadas para el sábado 30, con la posibilidad de extenderlas durante septiembre en caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones.

Paro de controladores aéreos. Foto: NA

De esta manera, la actividad aérea no sufrirá interrupciones el jueves, mientras el sector aguarda los resultados de la reunión con las autoridades laborales.

Más de 15 mil pasajeros afectados

En la jornada de paro del martes 26 de agosto, se estima que unos 15 mil pasajeros sufrieron modificaciones en sus vuelos.

Luego de no conseguir un acuerdo en las negociaciones paritarias, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) avanza en su plan de acción comunicado días atrás, que tuvo su inicio el último viernes.

Durante este martes 26, el cronograma se vio interrumpido de 7 a 10 y de 14 a 17 horas. Esta doble paralización de los servicios afectó a un importante grupo de personas, en el marco de las medidas de fuerza.

Paro de controladores aéreos. Foto: NA

Aerolíneas Argentinas indicó que fueron 178 los servicios afectados en total. 82 de ellos se vieron cancelados, mientras que los 96 restantes debieron tener cambios de horarios.