Elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires: cómo funcionará el transporte público

La medida fue oficializada a través de la resolución 231 del Ministerio de Transporte provincial, publicada en Boletín Oficial bonaerense. Conocé la frecuencia que tendrán los colectivos durante los domingos electorales del 7 de septiembre y 26 de octubre.

Colectivo. Foto Unsplash

El Gobierno de Axel Kicillof estableció que el transporte público será gratuito en la provincia de Buenos Aires durante los domingos electorales del 7 de septiembre y 26 de octubre.

La medida fue oficializada a través de la resolución 231 del Ministerio de Transporte provincial, publicada este jueves en Boletín Oficial bonaerense.

Los recorridos tendrán frecuencia de sábado para las elecciones a nivel provincial y nacional. Foto: NA.

La misma abarca a los servicios regulares de transporte público automotor de pasajeros, de carácter urbano e interurbano de media distancia, aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e interurbanos de larga distancia con la finalidad de “garantizar la movilidad de usuarios con motivo de los actos electorales próximos a realizarse”.

Los recorridos tendrán frecuencia de sábado para las elecciones a nivel provincial y nacional considerando que “que la Constitución Nacional garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia, y establece que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”.

¿Qué días será gratuito el transporte público en la provincia de Buenos Aires?

Domingo 7 de septiembre (elecciones legislativas bonaerenses)

Domingo 26 de octubre (elecciones legislativas nacionales)

¿Quiénes pueden ser autoridades de mesa en las elecciones bonaerenses?

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo domingo 7 de septiembre y 26 de octubre. Foto: NA.

Para ser elegido, hay que ser un elector hábil: tener entre 18 y 70 años, vivir en la sección electoral donde se va a trabajar, saber leer y escribir, estar inscripto en el padrón y no estar afiliado a ningún partido político.

¿En qué casos podés excusarte de ser autoridad de mesa?

En caso de haber sido designado y no poder cumplir con la función, es fundamental justificar la ausencia. Faltar sin causa válida puede traer sanciones según la Ley Electoral bonaerense (N° 5109). A continuación, los motivos para excusarte:

Enfermedad o fuerza mayor : hay que presentar un certificado médico.

Estar a más de 500 kilómetros : necesitás una constancia de una comisaría u organismo oficial.

Participar en la organización de la elección o ser fiscal en otra mesa .

Trabajar en servicios públicos el día de la elección: el empleador debe avisar al Tribunal Electoral al menos 72 horas antes.

En todos los casos, la justificación se debe cargar en el sitio oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires para evitar multas.