Javier Milei en La Derecha Fest. Foto: La Libertad Avanza

Javier Milei volvió a disparar contra el empresario argentino Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, al que acusó de conspirar contra La Libertad Avanza en la previa de las elecciones legislativas del octubre. El Presidente hizo público su desencanto a través de un reposteo en su cuenta oficial de Twitter.

El mandatario publicó “DATO” en la red social, citando un mensaje de la cuenta @ziberal, donde se acusa al italoargentino de haber apostado contra La Libertad Avanza en los últimos comicios. “Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual Gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, Tano. Perdiste”, indica la publicación.

Las palabras de Milei adquirieron un valor preponderante en un contexto donde el Gobierno Nacional atraviesa fuertes tensiones con el grupo empresario. El problema se desató cuando la empresa del Grupo Techint se quedó afuera de la licitación para proveer los tubos del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro.

La adjudicación final quedó en manos de una compañía india llamada Welspun. El Gobierno denunció que Techint ofrecía caños con un precio “40% caro” del obtenido finalmente.

Los alfiles del oficialismo saltaron a defender la adjudicación, resaltando el “injustificable” valor que Techint le habría puesto a la obra. Federico Sturzzeneger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue el principal defensor del Gobierno en la batalla digital.

El funcionario explicó que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen”.

A la vez, aseguró: “No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento".

El detrás de escena de la disputa entre Javier Milei y Paolo Rocca

El líder libertario protagoniza una encarnizada disputa con el empresario nacido en Milán. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer e ir a la quiebra. Porque en ese caso no son creadores de bienestar, son destructores de bienestar, destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos”, disparó, sin mencionarlo, contra Paolo Rocca, cuyas declaraciones fueron emitidas durante su conferencia en Mar del Plata en La Derecha Fest, el evento organizado por el influencer libertario Agustín Laje.