La Libertad Avanza se impuso en casi todo el país: en qué partidos de Buenos Aires ganó Fuerza Patria

El oficialismo logró imponerse en la mayoría del país, pero en la provincia de Buenos Aires hubo excepciones. En total, Fuerza Patria ganó en 36 partidos, principalmente del conurbano y algunas zonas del interior bonaerense, donde su estructura territorial y el voto histórico peronista se mantuvieron firmes.

En qué partidos de Buenos Aires ganó Fuerza Patria.

Este domingo 26 de octubre se llevaron adelante las elecciones legislativas nacionales. Con más del 94% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza consiguió una sorprendente victoria por un punto de diferencia sobre Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, donde se votaban diputados.

En la Provincia de Buenos Aires, el oficialismo, con Diego Santilli como candidato, consiguió más del 41% de los votos. Mientras, Fuerza Patria, con Jorge Taiana, quedó en segundo lugar con el 40% de los votos.

Los portavoces de Fuerza Patria hablaron durante unos minutos y anticiparon buenos resultados en la provincia de Buenos Aires. Foto: Captura de pantalla TN

En tercer lugar, aparece el Frente de Izquierda Unidad con poco más del 5%. Propuesta Federal para el Cambio quedó cuarto, con 2,79%. Los primeros cinco los completa Alianza Provincias Unidas con 2,45%.

Cabe recordar que en PBA se ponían en juego 35 bancas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

En qué partidos de Buenos Aires ganó Fuerza Patria

De los 135 partidos que conforman la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria ganó en 36: La Matanza, Merlo, Marcos Paz, Moreno, General Rodríguez, General Las Heras, Ezeiza, Ituzaingó, Hurlingham, Pilar, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Martín, San Fernando, Baradero, Zarate, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada, Berisso, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente, General Paz, Pila, Castelli, General Guido, Rauch, Benito Juárez, Carlos Tejedor, General Pinto y Colón.

Jorge Taiana y Mariano Recalde con Cristina Kirchner. Foto: X @JorgeTaiana

Ganó La Libertad Avanza a nivel nacional

Con los resultados, La Libertad Avanza consiguió 17 bancas, mientras que Fuerza Patria se quedó con 16. Las dos restantes fueron para el Frente de Izquierda.

De esta manera, ingresan a la Cámara de Diputados los principales nombres de la lista de LLA, como Diego Santilli, Karen Reichardt y Sebastián Pareja, entre otros. Con respecto al peronismo, entran políticos como Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois.

Candidato de LLA en Provincia de Buenos Aires Foto: NA

Lo demostrado en los datos deja en evidencia la remontada del oficialismo en Buenos Aires, en comparación a la elección provincial del 7 de septiembre. En el último antecedente, hubo un contundente triunfo por parte de Fuerza Patria.