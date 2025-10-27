Dólar hoy, EN VIVO: tras el triunfo de LLA, la divisa baja 7,6%, a $1.400 para la venta en el Banco Nación

El mercado de cambios reacciona con bajas generalizadas después del triunfo electoral del oficialismo. Los detalles.

El dólar se desploma por 8,9% en el Banco Nación y queda a $1.380 para la venta Foto: Reuters

Luego del contundente triunfo del oficialismo en todo el país en las Elecciones Legislativas del día de ayer, el dólar se desploma en el Banco Nación y queda a $1.400 para la venta en la pizarra oficial.

El descenso del precio del dólar al público se fundamenta en la importante caída que experimenta el dólar mayorista tras los comicios. Se trata de un reflejo de la buena recepción del mercado al triunfo de LLA.

Por su parte, los bonos globales en dólares trepan hasta 24%, mientras que las acciones argentinas en Wall Street suben hasta un 50%. El riesgo país se acerca a los 1.000 puntos por la expectativa de los mercados respecto a las próximas reformas económicas.

Los bonos globales en dólares trepan hasta 24%, mientras que los ADRs argentinos en Wall Street registran subas de hasta 37% Foto: REUTERS

A cuánto cotiza el dólar en bancos privados

En el banco Santander la divisa se ofrece a $1.385 para la venta y $1.335 para la compra

En el BBVA se ofrece a $1.385 y $1.320.

En el ICBC el dólar cotiza a $1.385 y $1.275.

Las felicitaciones de Trump a Milei

El gobierno estadounidense se mostró contento frente al triunfo de La Libertad Avanza al que adjudicaron al Presidente de la Nación Javier Milei. Por un lado, Donald Trump publicó en su red social Truth social: “Gran triunfo en Argentina para Javier Milei ¡Un hermoso candidato respaldado por Trump! Nos hace ver bien. ¡Felicidades Javier!”

Por su parte, el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent felicitó al presidente argentino por la victoria de su partido en un tweet: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por las elecciones sumamente exitosas de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. El Presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio. Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando. Esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino. Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”, tuiteó.

Congratulations to President @JMilei on La Libertad Avanza's very successful midterm election. President Milei has a renewed mandate for change.



Argentina is a vital ally in Latin America. These results are a clear example that the Trump Administration policy of Peace through… pic.twitter.com/tjcciFSkxG — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 27, 2025

El agradecimiento de Javier Milei al apoyo estadounidense

El Presidente de la República Argentina no dudó en agradecer el apoyo de Donald Trump: “Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial“.

Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización… pic.twitter.com/G4APcYIA2i — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

Noticia en desarrollo...