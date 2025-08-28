Tormenta de Santa Rosa: estas zonas son las que más sufrirán por el diluvio
Este fin de semana se espera un fuerte temporal. Cada 30 de agosto llega el Día de Santa Rosa de Lima y la creencia popular indica que, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, suelen llegar las tormentas más intensas del año. En esta ocasión, los modelos meteorológicos marcan que el fenómeno podría darse en esa fecha, entre el sábado 30 y el domingo 31.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir lluvias y tormentas a partir de este sábado por la tarde hasta el domingo por la noche.
Este fenómeno climático se caracteriza por tener la formación de un centro de baja presión que la convierte en fuertes e intensas lluvias que varían su identidad y que, en algunos casos, pueden incluir fuertes vientos.
Los lugares afectados por la tormenta de Santa Rosa
La tormenta de Santa Rosa se manifestará principalmente en La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Esto, por su parte, afectará a la región central del país, más precisamente en la pampa húmeda y algunos sectores del litoral.
Cómo estará el clima en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional informó qué temperaturas se esperan para el fin de semana que tendrá la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires:
- Viernes 29 de agosto: la temperatura presentará una leve baja con mínima de 13 y máxima de 21. El cielo estará mayormente nublado y con probabilidad de chaparrones aislados.
- Sábado 30 de agosto: se esperan tormentas intensas durante todo el día con probabilidad de tener actividad eléctrica en el centro del país. Para Buenos Aires, recién la caída de lluvia será por la noche. La mínima se ubicará en 15 grados y máxima de 20.
- Domingo 31 de agosto: habrá lluvias a lo largo de toda la jornada y la temperatura mínima será de 16 grados, con máxima de 19.