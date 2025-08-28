Tormenta de Santa Rosa: estas zonas son las que más sufrirán por el diluvio

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

Este fin de semana se espera un fuerte temporal. Cada 30 de agosto llega el Día de Santa Rosa de Lima y la creencia popular indica que, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, suelen llegar las tormentas más intensas del año. En esta ocasión, los modelos meteorológicos marcan que el fenómeno podría darse en esa fecha, entre el sábado 30 y el domingo 31.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir lluvias y tormentas a partir de este sábado por la tarde hasta el domingo por la noche.

Este fenómeno climático se caracteriza por tener la formación de un centro de baja presión que la convierte en fuertes e intensas lluvias que varían su identidad y que, en algunos casos, pueden incluir fuertes vientos.

Lluvias y tormentas fuertes.

Los lugares afectados por la tormenta de Santa Rosa

La tormenta de Santa Rosa se manifestará principalmente en La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Esto, por su parte, afectará a la región central del país, más precisamente en la pampa húmeda y algunos sectores del litoral.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional informó qué temperaturas se esperan para el fin de semana que tendrá la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires: