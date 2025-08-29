A falta de las lluvias, llegó la neblina: cómo estará el clima este viernes, antes de la tormenta de Santa Rosa

El Servicio Meteorológico Nacional brindó su informe del tiempo para el cierre del mes.

Clima, frío, otoño, invierno. Foto: NA/Mariano Sánchez.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció cómo estará el clima este viernes 29 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, destacando que continuará el tiempo agradable sobre el cierre de la semana.

Luego de una madrugada con 15 grados y un cielo parcialmente nublado, y a la espera de la Tormenta de Santa Rosa, el informe del SMN detalla lo siguiente:

Tormenta de Santa Rosa. Foto: NA.

Cómo estará el clima este viernes 29 de agosto

Por la mañana, se espera un cielo con neblina, con una temperatura de 14 grados.

El cielo pasará a estar mayormente nublado durante la tarde, cuando la marca térmica se elevará a los 20° C. En tanto, el viento a ráfagas de entre 13 y 22 km/h

Ya sobre la noche, el clima se estacionará en los 18 °C, con un cielo mayormente nublado.

De esta manera, continuará la tendencia de buen tiempo que se estuvo dando durante la última semana de agosto