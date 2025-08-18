ANMAT advirtió por la aparición de gusanos en paquetes de tomates triturados de una famosísima marca de alimentos

El ente informó que ya trabaja para “investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”.

Tomate triturado. Foto: Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) advirtió sobre el uso de tomates triturados de la marca Marolio por “la aparición de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp que podrían encontrarse en el producto”.

Mediante un comunicado oficial, la ANMAT informó que “el municipio de Rojas de la provincia de Buenos Aires ha sido alertado por familias que recibieron el siguiente producto a través de la distribución en escuelas”.

Alerta de la ANMAT por puré triturado Marolio. Foto: ANMAT

Se trata del tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza.

Por su parte, la Administración indicó que “el Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”.

Recomendaciones de la ANMAT

Ante esta situación, la ANMAT recomienda: