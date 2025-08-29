Se asoma la tormenta de Santa Rosa a Buenos Aires: qué día y a qué hora se esperan lluvias y vientos fuertes

Cómo será el pronóstico extendido los próximos días para el AMBA, de cara al fenómeno climático más fuerte del invierno.

Cuándo llegarán las lluvias al AMBA. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires y advirtió la llegada de la Tormenta de Santa Rosa, ya que se esperan vientos fuertes, lluvias aisladas y cielos bien cubiertos de nubes.

Según el organismo del clima, se espera que las tormentas lleguen desde el sábado por la noche y duren hasta el lunes por la mañana, acompañadas por ráfagas de hasta 50 km/h.

Lluvias y tormentas en Argentina. Foto: NA.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para esta semana

Sábado 30 de agosto: por la mañana, el cielo estará nublado con apenas un 10% de probabilidad de lluvia. Por la noche, las probabilidades de tormentas aisladas aumentan hasta el 40%, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 14 °C de mínima y 19 °C de máxima.

Domingo 31 de agosto: se esperan tormentas aisladas por la mañana con probabilidades entre 40% y 70%, y chaparrones hacia la tarde . Las ráfagas de viento podrán alcanzar los 50 km/h durante todo el día. La mínima será de 15 °C y la máxima de 19 °C.

Lunes 1 de septiembre: por la mañana, continuarán las tormentas aisladas con ráfagas, aunque el tiempo mejorará hacia la tarde. La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima de 16 °C.

Tormenta de Santa Rosa

Cómo cerrará el día el viernes 29 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció cómo estará el clima este viernes 29 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, destacando que continuará el tiempo agradable sobre el cierre de la semana.

Luego de una madrugada con 15 grados y un cielo parcialmente nublado, y a la espera de la Tormenta de Santa Rosa, el informe del SMN detalla lo siguiente: a, con una temperatura de 14 grados.

El cielo pasará a estar mayormente nublado durante la tarde, cuando la marca térmica se elevará a los 20° C. En tanto, el viento a ráfagas de entre 13 y 22 km/h.