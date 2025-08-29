Se asoma la tormenta de Santa Rosa a Buenos Aires: qué día y a qué hora se esperan lluvias y vientos fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires y advirtió la llegada de la Tormenta de Santa Rosa, ya que se esperan vientos fuertes, lluvias aisladas y cielos bien cubiertos de nubes.
Según el organismo del clima, se espera que las tormentas lleguen desde el sábado por la noche y duren hasta el lunes por la mañana, acompañadas por ráfagas de hasta 50 km/h.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para esta semana
- Sábado 30 de agosto: por la mañana, el cielo estará nublado con apenas un 10% de probabilidad de lluvia. Por la noche, las probabilidades de tormentas aisladas aumentan hasta el 40%, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 14 °C de mínima y 19 °C de máxima.
- Domingo 31 de agosto: se esperan tormentas aisladas por la mañana con probabilidades entre 40% y 70%, y chaparrones hacia la tarde. Las ráfagas de viento podrán alcanzar los 50 km/h durante todo el día. La mínima será de 15 °C y la máxima de 19 °C.
- Lunes 1 de septiembre: por la mañana, continuarán las tormentas aisladas con ráfagas, aunque el tiempo mejorará hacia la tarde. La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima de 16 °C.
Cómo cerrará el día el viernes 29 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció cómo estará el clima este viernes 29 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, destacando que continuará el tiempo agradable sobre el cierre de la semana.
Luego de una madrugada con 15 grados y un cielo parcialmente nublado, y a la espera de la Tormenta de Santa Rosa, el informe del SMN detalla lo siguiente: a, con una temperatura de 14 grados.
El cielo pasará a estar mayormente nublado durante la tarde, cuando la marca térmica se elevará a los 20° C. En tanto, el viento a ráfagas de entre 13 y 22 km/h.