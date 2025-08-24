Una de las estaciones más transitadas de la Línea B de subte cierra desde este lunes: los motivos y por cuánto tiempo

La Línea B se verá afectada Foto: NA

Bajo el Plan de Renovación Integral que busca modernizar accesos, andenes y vestíbulos, las estaciones de subte ven afectado su servicio. Desde este lunes, un nuevo cierre afectará a quienes dependen de una de las líneas más concurridas de la red de subtes.

En paralelo, los trabajos también alcanzaron a la estación Plaza Italia, que desde hace semanas permanece fuera de servicio. Se trata de una muestra de cómo las obras avanzan en distintos puntos de la ciudad, con un calendario que seguirá extendiéndose en los próximos meses.

Cambios en una línea clave de subte Foto: NA

¿Qué estación cierra de manera temporal?

Desde este lunes 25 de agosto, la estación Carlos Gardel permanecerá cerrada aproximadamente por dos meses para permitir una renovación completa de su infraestructura.

La estación Carlos Gardel, ubicada en pleno Abasto, será ahora el foco de esta transformación. Y durante dos meses, quienes la utilizan a diario deberán buscar otras puertas de entrada al subte, con la certeza de que, una vez finalizadas las obras, el histórico andén volverá renovado.

Los trabajos incluirán impermeabilización, pintura, recambio total de pisos, nuevas luces led, mobiliario, señalética, señalización braille y la restauración de diez murales ubicados en vestíbulo y andén. “El plan busca mejorar la experiencia de viaje y recuperar el valor patrimonial de los espacios”, indicaron desde SBASE.

Estación Carlos Gardel Foto: Instagram @buenosairespanorama

El proyecto abarcará accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes, con la promesa de transformar el entorno en un lugar más moderno y con mayor iluminación. Para los usuarios, implicará reacomodar recorridos y buscar combinaciones alternativas durante al menos ocho semanas.

Las próximas etapas incluyen licitaciones para Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). En todos los casos, el esquema es el mismo: cierres temporales con la expectativa de una reapertura que ofrezca mejores condiciones para los pasajeros.