Vuelve el Campionato Scuola Pizzaioli, el certamen de pizza italiana más importante de Sudamérica: cuándo, dónde y cómo participar

El certamen contará con un área de degustación, talleres, showcookings y un espacio gastronómico con venta de pizzas y bebidas. El premio mayor es un viaje a Italia para representar a Sudamérica y seguir formándose.

Campionato Scuola Pizzaioli. Foto: Prensa

La pizza, ícono de la gastronomía italiana en todo el mundo, será protagonista de la 5ª edición del Campionato Scuola Pizzaioli. La competencia, organizada por la Scuola Pizzaioli y el Consulado General de Italia en Buenos Aires, se realizará el 27 y 28 de septiembre en La Rural, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT).

El certamen pizzaiolo más importante de Sudamérica reunirá a competidores de Argentina y distintos países de Latinoamérica para demostrar su pasión, conocimiento y habilidad en torno a la auténtica pizza italiana.

“ La inscripción tiene como límite de tiempo el viernes 12 de septiembre y se puede hacer en la web oficial del campeonato (clic acá).

Campionato Scuola Pizzaioli. Foto: Prensa

Categorías y actividades para el público

El Campionato contará además con un área de degustación con marcas italianas, talleres, showcookings y un espacio gastronómico con venta de pizzas y bebidas. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito para el público que visite la FIT con su entrada general. Este año se prevé también una gran novedad: una competencia pizzera infantil, pensada para los chicos.

Durante dos días, los pizzaioli competirán en categorías como: Pizza Napoletana, Pizza Contemporánea y Pizza in Teglia, evaluados por un jurado exclusivamente italiano.

Campionato Scuola Pizzaioli. Foto: Prensa

También se presentarán Pizza Gourmet, Pizza Sin Gluten, Pizza Frita, Pizza in Due (en pareja). En cuanto a las novedades estas son: la Pizza Social, que destaca la pizza como vehículo de inclusión, solidaridad e integración, y la Pizza in Pala, un estilo cada vez más reconocido en los grandes certámenes internacionales. Además, se sumarán los desafíos de habilidad con Pizza Freestyle, la más rápida y la más larga.

El jurado estará compuesto por reconocidos referentes italianos como Carmine Candito, formador e instructor; y Marco Carlesso, maestro pizzaiolo, entre otros. Ellos también brindarán masterclass y participarán de actividades abiertas al público.

Cada categoría tendrá su reconocimiento, pero el campeón Scuola Pizzaioli 2025 será quien obtenga el mayor puntaje entre las categorías Pizza Napoletana, Pizza Contemporánea y Pizza in Teglia. El premio mayor es un viaje a Italia para representar a Sudamérica y seguir formándose en la cuna de la pizza.

Campionato Scuola Pizzaioli. Foto: Prensa

Un campeonato cargado de historia

El Campionato Scuola Pizzaioli nació en 2021 y, en solo cinco años, se consolidó como el certamen pizzaiolo más importante de Sudamérica. Con sede en Buenos Aires y el apoyo del Consulado General de Italia, reúne a pizzaioli, profesionales, marcas e instituciones en torno a la auténtica pizza italiana, con actividades abiertas al público, competencias internacionales y la posibilidad de representar a la región en Italia.

En tanto, la Scuola Pizzaioli es hoy la institución de referencia en la formación pizzaiola en América. Desde su creación, formó a más de 7.000 alumnos en Argentina y en distintos países del continente, transmitiendo la tradición italiana de la pizza con rigor y excelencia. Su misión es difundir la cultura de la pizza de calidad, acompañando a pizzaiolos, emprendedores y amantes de la gastronomía con cursos profesionales, masterclass, viajes de capacitación a Italia y eventos internacionales.