Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025

Previsión diaria

Estado general del clima en Córdoba durante el día

Durante la mañana, Córdoba presentará un clima mayormente nublado con momentos ocasionales de sol. Las temperaturas mínimas esperadas rondarán los 7.3°C, incrementándose gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21.9°C. Aunque esperaremos cielos parcialmente nubosos, la probabilidad de precipitaciones es baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y la noche, se mantiene el pronóstico de clima estable, con cielos parcialmente nublados. No se pronostican lluvias, por lo que se sugiere aprovechar la jornada al aire libre. La humedad relativa oscilará en torno al 54%, y el viento tendría un promedio de 19 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 3 de septiembre de 2025

Para quienes estén interesados en actividades al aire libre: el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, brindando suficiente luz para disfrutar de las últimas horas del día.