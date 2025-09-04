Elecciones 2025: ¿Hay clases este lunes 8 de septiembre en la provincia de Buenos Aires?

El Gobierno bonaerense pondrá en marcha un operativo especial de limpieza y desinfección en todos los establecimientos. El procedimiento comenzará apenas cierren las mesas y termine el escrutinio.

Clase escolar. Foto: NA (Nicolás Celaya)

Las elecciones provinciales se llevarán a cabo este domingo 7 de septiembre. En este marco, se confirmó que todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires que funcionen como centros de votación tendrán clases con normalidad el lunes 8 de septiembre.

La medida, oficializada en la Resolución 3915/2025, tiene como objetivo evitar el ausentismo escolar habitual que suele registrarse después de los comicios y asegurar que los estudiantes no pierdan días de clase.

El Gobierno bonaerense pondrá en marcha un operativo especial de limpieza y desinfección en todos los establecimientos usados durante las elecciones. El procedimiento comenzará apenas cierren las mesas y termine el escrutinio, entre las 18:00 y 00:00 del domingo.

Las escuelas tendrán clases con normalidad el lunes 8 de septiembre. Foto: NA (Juan Vargas)

El personal auxiliar de educación será el encargado de ordenar, limpiar y desinfectar aulas y sanitarios afectados por la votación. Según estimaciones técnicas, la tarea demandará unas seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales.

Los auxiliares que participen cobrarán un bono de $46.900 por jornada, un suplemento no remunerativo y no bonificable. La medida alcanza a 4.920 escuelas bonaerenses y representa una inversión de $862 millones, con impacto directo en 1,87 millones de estudiantes.

¿Cómo se organiza y quiénes pueden participar del operativo de limpieza y desinfección?

Cada equipo institucional deberá consultar antes a los auxiliares si desean sumarse al operativo de limpieza y desinfección de aulas y sanitarios.

El orden de prioridad para asignar la tarea será: primero quienes voten en el mismo establecimiento, luego titulares, temporarios mensualizados, quienes revistan bajo el artículo 13 de la Resolución 293/18 y, por último, suplentes.

El personal auxiliar de educación será el encargado de ordenar, limpiar y desinfectar aulas y sanitarios afectados por la votación. Foto: NA (Juan Vargas)

Los auxiliares de licencia o con tareas livianas no podrán ser convocados. Si no se cubren todos los puestos con personal propio, el Consejo Escolar podrá llamar a auxiliares de escuelas cercanas o, en última instancia, recurrir a un Acto Público.

Los Consejos Escolares tendrán tiempo hasta el viernes anterior a los comicios para comunicar la situación del distrito a la Dirección Provincial de Consejos Escolares, al detallar los establecimientos sin cobertura total y la cantidad de suplementos faltantes.

La carga de datos en el sistema SUNA deberá hacerse del lunes 8 al jueves 11 de septiembre para las elecciones provinciales, y del lunes 27 al viernes 31 de octubre para las nacionales. El bono se liquidará junto con los haberes de septiembre o noviembre, según corresponda.