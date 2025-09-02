Elecciones en Buenos Aires: quiénes están exentos de ir a votar y de cuánto dinero son las multas

El Gobierno de la Nación informó que, si bien se trata de un proceso obligatorio para todos los residentes de esta jurisdicción, algunos ciudadanos están exentos de asistir al sufragio. Conocé los casos particulares y requisitos dentro de la nota.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA (Cristina Sille)

El domingo 7 de septiembre habrá elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. En este marco político, se elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales junto a cargos municipales de concejales y consejeros escolares.

Si bien se trata de un proceso obligatorio para todos los residentes de esta jurisdicción, algunos ciudadanos están exentos de asistir al sufragio, según informó el Gobierno de la Nación en la previa de las elecciones.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA (Agustín Marcarian)

La legislación vigente exige que todos los ciudadanos argentinos de 18 a 70 años están obligados a votar en las elecciones. Sucede lo mismo en cada proceso donde se eligen a representantes nacionales o provinciales.

“Los argentinos nativos y por opción desde los dieciséis (16) años de edad y los naturalizados desde los dieciocho (18) años de edad, siempre que estén inscriptos en el Registro Electoral y no se encuentren alcanzados por las inhabilidades establecidas por la Constitución de la Provincia y las leyes que rigen la materia”, establece el artículo 2 de la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires (Ley 5109).

¿Quiénes están exentos de votar en las elecciones legislativas?

Según la normativa, los ciudadanos que cumplan algunos de los siguientes requisitos no deberán votar de forma obligatoria:

Están enfermos o impedidos de asistir por causas de fuerza mayor. En estos casos, deben contar con un certificado médico oficial.

Fueron designados como fiscales o personal electoral en una mesa distinta.

Se encuentran a más de 500 kilómetros del sitio donde deben emitir su voto.

Son empleados de organismos públicos o compañías de servicios que fueron convocados para cumplir tareas durante el proceso electoral.

Son magistrados y personal judicial con funciones asignadas durante los comicios legislativos.

Son trabajadores esenciales o no esenciales cuyas responsabilidades les impiden presentarse durante la jornada electoral.

Las personas mayores de 70 años están exentas de ir a votar en las elecciones. Foto: NA.

Multa por no ir a votar en las elecciones legislativas

Los residentes bonaerenses que no cumplan con su voto y no tengan un justificativo válido, se los incluirá en el Registro de Infractores al Deber de Votar.

A partir de aquí, tendrán 60 días para regularizar la situación. En caso contrario, se les aplicarán multas económicas que varían entre los $1.000 y $2.000.

Las sanciones administrativas que podrían recibir en caso de no votar en las elecciones: