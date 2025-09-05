Queda en Villa Urquiza: el bodegón que honra la tradición de Galicia ofreciendo una experiencia familiar y accesible

Donde la tradición porteña y gallega se une Foto: Instagram @bodegonpanton

El barrio de Villa Urquiza tiene un nuevo motivo para celebrar la buena mesa. Desde mayo de 2024, Pantón, Cocina de Bodegón abrió sus puertas en Bucarelli 1801, esquina La Pampa, con una propuesta que busca honrar la tradición gastronómica y, al mismo tiempo, adaptarse a los desafíos económicos del presente.

El restaurante, bautizado en homenaje al pueblo de Pantón en Galicia, España, parte de la premisa de la hospitalidad y la alegría. Como se lee en su propia carta, escrita en gallego, la intención es “recrear aquí parte de esas mesas con amigos y familiares, con buena comida y regado con buen vino y espíritu gallego de hospitalidad y alegría”. Este concepto se traduce en una experiencia cercana y sin pretensiones, donde los platos generosos y el ambiente cálido son los protagonistas.

El bodegón estrella de Villa Urquiza Foto: Instagram @bodegonpanton

Los dueños de Pantón destacan que sus pilares son claros: “una carta acorde a la situación económica actual, con platos para compartir, precios accesibles y una excelente atención”. Esta filosofía se refleja en una propuesta que invita a compartir y a disfrutar, priorizando la calidad y la abundancia sobre la sofisticación.

Una carta con sabor a tradición

La oferta gastronómica de Pantón recorre clásicos de la cocina de bodegón con un toque distintivo. Entre las entradas, destacan el Chorizo a la Sidra ($12.500) y la ineludible Tortilla Pantón ($16.000), ideal para abrir el apetito.

Bodegón gallego en Ciudad de Buenos Aires. Video: Instagram @bodegonpanton

Los amantes de los sabores del mar pueden deleitarse con opciones como las Gambas al ajillo ($15.800) o unas clásicas Rabas ($22.500). Para quienes prefieren la carne, la sección de “fogón” presenta propuestas como la Pamplona de pollo rellena ($18.500) y el Matambre Diomondi ($23.000), platos contundentes y perfectos para compartir.

Un bodegón que combina tradición gallega y precios amigos

Para cerrar la velada, la carta de postres ofrece dulces tradicionales, entre los que se encuentran las cremosas Natillas ($4.500) y la icónica Tarta de Santiago ($7.500), un tributo a la región que inspira el nombre del restaurante.

Dónde comer la mejor comida gallega Foto: Instagram @bodegonpanton

La Carta de Vinos es variada e incluye todas bodegas de renombre: López, Luigi Bosca, La Linda Catena Zapata y Salentein. La opción más económica es Vasco Viejo( $6.800), entre las opciones Premium se destaca el Saint Felicien Cabernet Merlot (25.800).

Pantón, Cocina de Bodegón, se presenta así como una opción donde la tradición gallega se fusiona con el espíritu del bodegón porteño para ofrecer una experiencia que es a la vez familiar y accesible.