La tortilla babé más famosa de Chacarita: dónde queda y cuánto cuesta
La tortilla babé más famosa de Chacarita existe: cremosa, bien jugosa y con ese punto perfecto que hace cola. Dónde queda el bodegón que la sirve y cuánto cuesta, para que vayas directo a probarla sin vueltas.
Si hay una grieta gastronómica porteña que se mantiene intacta, es esta: ¿tortilla babé o bien cuajada? ¿con cebolla o sin?. Y aunque la receta nació en España y cruzó el océano para volverse ritual local, hoy en CABA hay versiones tan buenas que ameritan plan de salida (y repetición).
En esta guía vas a encontrar las mejores tortillas de papa de CABA, con precios y ubicaciones para ir directo al bocado correcto (sin scrollear reseñas eternas). Los valores pueden variar por actualización de carta.
La mejor tortilla de CABA (si te gusta babé): Condarco (Chacarita)
Por qué es la 1: la describen como un ícono del lugar por su interior cremoso y punto babé, trabajada con técnica y producto, y es de esas que convertís en “mi tortilla favorita” antes del segundo bocado.
- Precio: la tortilla babé figura a $17.400.
- Dónde: Av. Dorrego 901, Chacarita (CABA).
- Horarios: lunes a sábado 18:00 a 01:00 + sábados 13:00 a 16:00.
Tip de llegada: está por Dorrego y Villarroel y es accesible por transporte público (Subte B estación Dorrego y líneas de colectivo cercanas, según notas de referencia).
Ideal para: fanáticos de la tortilla “jugosa” que se come con pan y sin culpa.
10 tortillas imperdibles en CABA
1) Pepito, Bodegón Porteño (Centro / zona teatros)
- Por qué ir: clásica, para compartir, bodegón de los de antes (perfecta antes o después del teatro).
- Precio: tortilla a la española $10.000 (para compartir).
- Dónde: Montevideo 383 (CABA).
2) El Casal de Catalunya (San Telmo)
- Por qué ir: versión bien española dentro de un edificio histórico; es plan “tapas + tortilla”.
- Precio: opción de tortilla (morcilla de Burgos o chorizo candelario) $28.600.
- Dónde: Chacabuco 863, San Telmo (CABA).
3) Montañeses (Colegiales) – la “gigante” para compartir
- Por qué ir: variedad enorme y formato XL; si vas con hambre (o con grupo), este lugar es una apuesta segura.
- Precio: “española” con cebolla y cantimpalo $15.000 (hay versiones más grandes como rellena de milanesa $19.000).
- Dónde: Av. Jorge Newbery 2818, Colegiales (CABA).
4) La Esquina del Antigourmet (Palermo) – la OB.NI. (Objeto Babé No Identificado)
- Por qué ir: si te divierte probar versiones, acá hay varias tortillas para elegir.
- Precio: clásica $8.500, con cebolla $9.200, española con chorizo colorado $9.900, rellenas $11.400.
- Dónde: Soler y Ravignani, Palermo (CABA).
5) Bilbao (Palermo) – tapeo bien ibérico
- Por qué ir: funciona perfecto para ir en grupo y pedir varias cosas; la tortilla acá juega en primera.
- Precio: clásica con cebollas y morrón caramelizado $8.300, con chorizo colorado $9.100, con jamón ibérico $13.200.
- Dónde: Thames y Costa Rica / Thames 1795, Palermo (CABA)
6) Olivera, el Bodegón (Parque Avellaneda)
- Por qué ir: bodegón barrial con tortilla pensada para compartir (y con opciones bien “de bodegón”).
- Precio: tortillas (clásica con chorizo y huevo frito o rellena con muzzarella y jamón y queso) $16.000.
- Dónde: Av. Olivera 901 (CABA).
7) Siete Ríos, Cocina & Vinos (Monserrat / zona Belgrano al 900)
- Por qué ir: tortilla + plan vino; ambiente con guiños mediterráneos.
- Precio: tortilla española tradicional $20.000.
- Dónde: Av. Belgrano 958 (CABA).
8) Tinto Bar (Centro) – la sorpresa precio/plan
- Por qué ir: propuesta concisa y rendidora; gran opción si estás por el microcentro y querés “resolver”.
- Precio: tortilla “Tinto” $9.000.
- Dónde: Rodríguez Peña 305 (CABA).
9) La Dorita (Palermo) – parrilla + tortilla (entrada ganadora)
- Por qué ir: si tu plan es parrilla, arrancar con tortilla es un golazo; acá está en carta como entrada para compartir.
- Precio: tortilla de papa $16.500.
- Dónde: Humboldt 1892 (y otra sede en Bulnes 2593), Palermo (CABA).
10) Los Galgos (San Nicolás) – bar notable + tortilla “de borde dorado”
- Por qué ir: bodegón con historia, ideal para comer clásico porteño; su tortilla aparece como parte de los imperdibles del menú.
- Precio referencia: ticket promedio por persona $10.000 a $15.000 (entrada + principal + bebida), según reseñas/nota de referencia del lugar.
- Dónde: Av. Callao 501 (esquina Lavalle), San Nicolás (CABA).