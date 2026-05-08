La tortilla babé más famosa de Chacarita:

La mejor tortilla queda en Chacarita Foto: Instagram @condarco_

Si hay una grieta gastronómica porteña que se mantiene intacta, es esta: ¿tortilla babé o bien cuajada? ¿con cebolla o sin?. Y aunque la receta nació en España y cruzó el océano para volverse ritual local, hoy en CABA hay versiones tan buenas que ameritan plan de salida (y repetición).

En esta guía vas a encontrar las mejores tortillas de papa de CABA, con precios y ubicaciones para ir directo al bocado correcto (sin scrollear reseñas eternas). Los valores pueden variar por actualización de carta.

La mejor tortilla de CABA (si te gusta babé): Condarco (Chacarita)

Por qué es la 1: la describen como un ícono del lugar por su interior cremoso y punto babé, trabajada con técnica y producto, y es de esas que convertís en “mi tortilla favorita” antes del segundo bocado.

Precio: la tortilla babé figura a $17.400 .

Dónde: Av. Dorrego 901, Chacarita (CABA) .

Horarios: lunes a sábado 18:00 a 01:00 + sábados 13:00 a 16:00.

Tip de llegada: está por Dorrego y Villarroel y es accesible por transporte público (Subte B estación Dorrego y líneas de colectivo cercanas, según notas de referencia).

La mejor tortilla queda en Chacarita Foto: Instagram @condarco_

Ideal para: fanáticos de la tortilla “jugosa” que se come con pan y sin culpa.

10 tortillas imperdibles en CABA

1) Pepito, Bodegón Porteño (Centro / zona teatros)

Por qué ir: clásica, para compartir, bodegón de los de antes (perfecta antes o después del teatro).

Precio: tortilla a la española $10.000 (para compartir).

Dónde: Montevideo 383 (CABA).

2) El Casal de Catalunya (San Telmo)

Por qué ir: versión bien española dentro de un edificio histórico; es plan “tapas + tortilla”.

Precio: opción de tortilla (morcilla de Burgos o chorizo candelario) $28.600 .

Dónde: Chacabuco 863, San Telmo (CABA).

3) Montañeses (Colegiales) – la “gigante” para compartir

Por qué ir: variedad enorme y formato XL; si vas con hambre (o con grupo), este lugar es una apuesta segura.

Precio: “española” con cebolla y cantimpalo $15.000 (hay versiones más grandes como rellena de milanesa $19.000 ).

Dónde: Av. Jorge Newbery 2818, Colegiales (CABA).

4) La Esquina del Antigourmet (Palermo) – la OB.NI. (Objeto Babé No Identificado)

Por qué ir: si te divierte probar versiones, acá hay varias tortillas para elegir.

Precio: clásica $8.500 , con cebolla $9.200 , española con chorizo colorado $9.900 , rellenas $11.400 .

Dónde: Soler y Ravignani, Palermo (CABA).

5) Bilbao (Palermo) – tapeo bien ibérico

Por qué ir: funciona perfecto para ir en grupo y pedir varias cosas; la tortilla acá juega en primera.

Precio: clásica con cebollas y morrón caramelizado $8.300 , con chorizo colorado $9.100 , con jamón ibérico $13.200 .

Dónde: Thames y Costa Rica / Thames 1795, Palermo (CABA)

Opciones para comer tortilla en CABA Foto: Freepik

6) Olivera, el Bodegón (Parque Avellaneda)

Por qué ir: bodegón barrial con tortilla pensada para compartir (y con opciones bien “de bodegón”).

Precio: tortillas (clásica con chorizo y huevo frito o rellena con muzzarella y jamón y queso) $16.000 .

Dónde: Av. Olivera 901 (CABA).

7) Siete Ríos, Cocina & Vinos (Monserrat / zona Belgrano al 900)

Por qué ir: tortilla + plan vino; ambiente con guiños mediterráneos.

Precio: tortilla española tradicional $20.000 .

Dónde: Av. Belgrano 958 (CABA).

8) Tinto Bar (Centro) – la sorpresa precio/plan

Por qué ir: propuesta concisa y rendidora; gran opción si estás por el microcentro y querés “resolver”.

Precio: tortilla “Tinto” $9.000 .

Dónde: Rodríguez Peña 305 (CABA).

9) La Dorita (Palermo) – parrilla + tortilla (entrada ganadora)

Por qué ir: si tu plan es parrilla, arrancar con tortilla es un golazo; acá está en carta como entrada para compartir.

Precio: tortilla de papa $16.500 .

Dónde: Humboldt 1892 (y otra sede en Bulnes 2593), Palermo (CABA).

10) Los Galgos (San Nicolás) – bar notable + tortilla “de borde dorado”