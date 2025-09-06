Fin de semana largo después de las elecciones: las ciudades de Buenos Aires que gozarán de un día extra de descanso

Un día después de los comicios, un grupo de afortunados disfrutará de un feriado XL. ¿Cuáles son?

Feriados, calendario, NA

Un día después de las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre, un grupo podrá beneficiarse de un nuevo fin de semana largo, ya que habrá feriado el lunes 8. De esta manera, podrán aprovechar para descansar de sus compromisos laborales o educativos.

Esta jornada no laborable beneficiará a cinco ciudades de Buenos Aires, quienes festejan su aniversario fundacional o fiestas patronales.

Se viene un nuevo feriado en Argentina. Foto: Pixabay.

Feriado del 8 de septiembre: ¿a quiénes beneficia?

Entre las ciudades bonaerenses que tendrán feriado este lunes 8 de septiembre, se encuentra San Pedro, un partido que limita con el Río Paraná y que celebrará el Día de la Virgen Nuestra Señora del Socorro, patrona de la jurisdicción.

A la lista se le suman Carhué (cabecera de Adolfo Alsina) que celebrará el Día de Nuestra Señora de los Desamparados; mientras que La Niña (9 de Julio) tendrá la fiesta de la Virgen Niña esta jornada.

También habrá aniversarios fundacionales para dos municipios de Buenos Aires. Uno de ellos será José Benito Casas (Patagones) que festejará sus 103 años y el otro, Colonia El Toro (Carlos Tejedor) que cumplirá 113 años.

Así queda el calendario completo de feriados y días no laborables de 2025

El Gobierno nacional resolvió que el feriado del 12 de octubre, que este año cae en día domingo, se traslade al viernes previo, 10 de octubre, generando un fin de semana largo que no estaba contemplado en el calendario inicial de feriados de 2025.

La medida se formalizó el lunes 1 de septiembre a través de la resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Guillermo Francos.

Calendario; feriado.

Octubre

Viernes 10: feriado correspondiente al 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural - Día de la Raza

Noviembre

Viernes 21: Día no laborable con fines turísticos (puente)

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre