Jubilados y pensionados del PAMI: cómo acceder a los anteojos gratuitos en septiembre de 2025

Este beneficio se mantiene vigente en el noveno mes del años y es uno de los más solicitados por los más de 5 millones de afiliados en todo el país. Conocé los requisitos y el paso a paso para solicitarlos.

Anteojos gratuitos del PAMI. Foto: X @PAMI_org_ar

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que durante septiembre seguirá vigente el beneficio de lentes gratuitos para jubilados y pensionados.

La prestación permite obtener hasta dos pares de anteojos por año sin costo, representando una ayuda fundamental para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

El beneficio está disponible para todos los afiliados activos del PAMI, quienes pueden solicitar: lentes bifocales; lentes para lectura y lentes para visión a distancia.

Dos pares de lentes por año (uno para cerca y otro para lejos).

Un par de bifocales, en lugar de los dos anteriores.

PAMI: los requisitos para acceder a los anteojos gratuitos

Para acceder al programa de lentes gratuitos, los afiliados deben cumplir con tres requisitos básicos. A continuación, los detalles:

Credencial de afiliación a PAMI vigente.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la red PAMI.

La receta médica debe contener la prescripción exacta, firma y el sello del profesional, y tiene una validez máxima de 150 días desde su emisión.

El paso a paso para acceder a los anteojos gratuitos del PAMI

El trámite para obtener los anteojos es muy sencillo y no requiere turno previo.