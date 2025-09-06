Jubilados y pensionados del PAMI: cómo acceder a los anteojos gratuitos en septiembre de 2025
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que durante septiembre seguirá vigente el beneficio de lentes gratuitos para jubilados y pensionados.
La prestación permite obtener hasta dos pares de anteojos por año sin costo, representando una ayuda fundamental para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
El beneficio está disponible para todos los afiliados activos del PAMI, quienes pueden solicitar: lentes bifocales; lentes para lectura y lentes para visión a distancia.
- Dos pares de lentes por año (uno para cerca y otro para lejos).
- Un par de bifocales, en lugar de los dos anteriores.
PAMI: los requisitos para acceder a los anteojos gratuitos
Para acceder al programa de lentes gratuitos, los afiliados deben cumplir con tres requisitos básicos. A continuación, los detalles:
- Credencial de afiliación a PAMI vigente.
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la red PAMI.
La receta médica debe contener la prescripción exacta, firma y el sello del profesional, y tiene una validez máxima de 150 días desde su emisión.
El paso a paso para acceder a los anteojos gratuitos del PAMI
El trámite para obtener los anteojos es muy sencillo y no requiere turno previo.
- Solicitar un turno con un oftalmólogo de PAMI para la consulta visual.
- Obtener una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el profesional.
- Dirigirse a una óptica adherida al programa.
- Elegir el armazón y se procederá a la fabricación de los lentes según la prescripción médica.