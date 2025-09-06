Los churros saludables que son furor: cómo preparar una merienda deliciosa sin frituras ni grasa, en 10 minutos

Sin demandar mucho tiempo, ingredientes caros o demasiado conocimiento en cocina; una receta perfecta para la tarde.

Churros saludables. Foto: Unsplash.

Los churros forman parte de la merienda ideal para millones argentinos que se deleitan con la masa crocante rellena de dulce de leche u otro topping un poco más jugado. Sin embargo, muchos otros prefieren otras opciones más saludables que no incluyan frituras ni grasas.

Para aquellos que pretenden cuidarse más, pero sin dejar de lado el sabor, una nueva versión saludable promete un resultado crocante y sabroso, similar al tradicional.

Churros sin aceite ni manteca. Foto: Freepik

Otro aspecto fundamental de estos churros es que solo se necesitan 10 minutos desde el primer paso hasta tener los churros listos para comer, sin complicaciones ni ingredientes difíciles de conseguir.

El secreto para que salgan ricos y no sean contraproducentes para el organismo, está en una masa simple y en la cocción en horno fuerte o air fryer.

Los ingredientes necesarios para hacer churros saludables

1 taza de harina integral

1 taza de agua caliente

pizca de sal

canela y endulzante a gusto (stevia, miel o azúcar mascabo).

Cómo hacer churros saludables en 10 minutos

Precalentar el horno a 220 °C o la air fryer a 200 °C. Poner a hervir 1 taza de agua con una pizca de sal y el endulzante que se elija. Cuando hierva, apagar el fuego y agregar 1 taza de harina. Mezclar rápido hasta formar una masa espesa y sin grumos. Pasar la masa a una manga con pico rizado. Formar los churros sobre una bandeja con papel manteca (o rejilla de air fryer). Cocinar durante 8 a 10 minutos hasta que estén dorados. Espolvorear con canela y más endulzante. Servir calientes, solos o con acompañamiento saludable.

Esta receta solamente implica 340 calorías, lo cual no es significativo teniendo en cuenta que los hombres necesitan alrededor de 2000-2500 calorías por día y las mujeres entre 1500-2000 diarias.